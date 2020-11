Era un año mundialista hasta que una pandemia llegó para arruinar los planes. Aunque se pospuso para el año que viene, la marca del doble diamante sale ahora fuerte a la cancha con un modelo tope de línea, que incluso usan jugadores de la Selección Argentina. Éstos son los nuevos botines Umbro Pro 5 Futsal, una propuesta de cuero que busca tildar todos los items necesarios para esta disciplina. A continuación, el análisis de Marca de Gol.

A simple vista y de primeras impresiones, denota claramente que es un calzado pensado para este deporte y no una adaptación de suela de una variante de fútbol 11. Las sensaciones una vez puestos en el pie van de la mano con una advertencia previa que te da la página antes de comprarlos: son de horma angosta y conviene comprar un talle más. Lo bueno es que el cuero natural cede tras unos minutos y se amolda relativamente bien a nuestra anatomía. Si se tiene el pie ancho, sería ideal primero probarlos personalmente, por las dudas. Los añadidos de material mullido en el talón y la lengüeta que envuelve el empeine hacen de su uso una experiencia más que confortable.

Punto aparte para la entresuela y suela. La primera, de material EVA, recorre todo el largo del pie y se ve a través de la placa transparente. Proporciona una muy buena dosis de amortiguación en todo momento, factor clave para que no sufran tanto nuestras rodillas del piso duro. Eso sí, no es una tecnología de super avanzada como la BOOST de adidas, pero cumple con los fundamentales. La suela en sí proporciona buen grip y una contundente dosis de flexibilidad en los puntos importantes (no en el puente del pie, por ejemplo). A destacar la ‘360 zone’:ayuda a repartir la fuerza de cada pisada, impidiendo lesiones y desgaste de articulaciones/músculos por demás.

Cerramos el análisis con su capellada, que bastante trabajo tiene. Para el futsal el hilo o los formatos ultraligeros no son siempre la mejor opción. Por eso optan por una zona de disparo de cuero natural que, sumado a una cordonera ligeralmente desplazada, entregan el mejor contacto con el balón y una mayor protección ante golpes: la decisión más inteligente. Eso se suma a una puntera reforzada da gamusa, con costura (no pegada), que evitará el desgaste prematuro y se convertirá en un aliado en disparos de puntín, muy común en este deporte. La parte trasera sí recurre al sinético en búsqueda de aligerarlos. ¿Nuestra opinión final? A un precio actual de $7.699, los Umbro Pro 5 cumplen en cada una de las categorías fundamentales. No será la propuesta más innovadora tal vez, pero a veces es mejor ir a lo seguro; y, por el precio, se convierten en una alternativa a tener más que en cuenta.