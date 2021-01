Un siglo y un cuarto de vida no es poca cosa, y qué mejor forma de celebrarlo que volviendo a los orígenes, al punto de partida. Inspirada en los primeros colores que vistió la institución, se presentó la camiseta Givova de Banfield 125º aniversario, con una dosis importante de detalles especiales dignos de destacar. Ésta es la exhaustiva reseña que le realizamos en Marca de Gol.

Review | Camiseta Givova de Banfield 125º aniversario

Lógicamente, lo primero que resalta al ver esta casaca es su paleta cromática, por lo menos extraña para lo que es el mundo del fútbol. Una especie de verde militar, acompañado de un amarillo algo apagado y medio mostaza, dependiendo la luz con la que se lo mire. No significa que sea fea, sino que es algo a lo que no estamos muy acostumbrados a ver y genera un cierto impacto visual. Los bastones, que dicen presente en mangas y espalda sin cortarse, poseen una terminación cual costura que le da una vuelta de rosca y apoya a ese concepto de estilo algo vintage. La única interrupción, por así decirlo, está en las axilas, dónde se añadió un panel blanco de tela con respiración. No está mal, pero queda algo extraño a nuestro gusto.

El cuello y los puños están realizados en un material elástico, con un acabado blanco y verde que sí recuerda más al Taladro que tenemos todos en la cabeza. Un buen maridaje entre pasado y presente. Pero más allá de sus trazos, son los detalles más particulares los que le suben la puntuación. El escudo especial está buenísimo, sobre todo gracias a su relieve; mismo también el detalle dorado en el interno del cuello que permite, a cierta forma, firmar la camiseta, dándole el corazón a ella. Un aplique blanco en la nuca añade también una versión simplificada del escudo actual, con la leyenda “125° aniversario”. Todos ítems que hacen que aumente su valoración.

A nivel confección es correcta, está en la media de lo que es el mercado argentino. Lo mejor está en el escudo, aunque es cierto que le falta algo más de rigidez para que no se doble tanto. La tela es suave, convencional, las costuras están bien y el cuello se mantiene relativamente estable, sin pliegues indeseados. Lo único que nos agradó mucho es la serigrafía de los patrocinadores, no teniendo la presentación más prolija; eso sí, no se van a despegar nunca. Como modelo homenaje, cumple y tiene más de un motivo para ser deseada por los hinchas del club que quieran sumarla a su colección. Características únicas y los colores fundacionales serán ya un buen gancho para salir a pelear. Bien, Givova.