Era hora de volver a la senda de lo tradicional. Si bien nosotros apoyamos la idea del modelo del año pasado (mirá su reseña acá), es lógico que después de algo tan disruptivo, se regrese a lo clásico, a lo generalmente aceptado -al menos con la titular. Así nacieron las nuevas camisetas Under Armour de Rosario Central 2021, con propuestas interesantes, adoptando características globales de la marca. Ésta es la reseña que les hicimos en Marca de Gol.

Review | Camisetas Under Armour de Rosario Central 2021

Como ya mencionamos, la equipación local deja de lado el experimento del año de la antecesora, para pasar a tener un diseño con el frente con cinco bastones azules, que también se replican en toda la espalda (sin interrupciones) y en gran parte de las mangas. Éstas tienen una gruesa franja de terminación en color azul, donde se ubica el nombre del sponsor técnico. El frente sumamente ‘limpio’ se ve ayudado por el hecho que (de momento) no posee patrocinador alguno. Una especie de doble cuello redondo culmina con los trazos de un kit sumamente sobrio y agradable a la vista. Pero además de eso, suma detalles personalizados que le sientan muy bien.

En la parte baja de la espalda agrega un aplique trapezoidal, que se ve en todos los equipos de Under Armour del mundo. Éste incluye la figura de Aldo Pedro Poy y su legendaria palomita; así como el recuerdo del 50° aniversario del campeonato nacional 1971. Todos estos se replican en la casaca alternativa, que básicamente repite el diseño de la titular, pero con el blanco como protagonista. La sustancial diferencia está en los bastones, que poseen en ésta una terminación en degradé hacia abajo. Desde lo personalmente meramente subjetivo, no somos muy fánaticos del degradé; pero su presencia sirve de comodín para diferenciarla de la titular.

En cuanto a su calidad es correcta y la esperable por su costo de AR$7.099. Una tela liviana, suave al tacto, algo elástica (no tanto como la versión Authentic) y con un corte recto. El escudo tiene el perímetro bordado; un recurso que no falla, pero nosotros somos más partidarios de empezar a animarse a los de goma/TPU -o al menos en la versión jugador, que tampoco lo posee-. Como conclusión, las nuevas camisetas del Canalla tienen muy poco sobre lo que discutirse. Buena presentación, apariencia agradable, detalles personalizados que suman mucho y encima al momento de lanzamiento está libre de sponsor frontal. No hay motivos para no comprarla si se tiene el dinero.