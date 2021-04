Bienvenido un nuevo club a la familia de una marca que está haciendo el intento de crecer y establecerse como una buena alternativa para clubes del ascenso o que están llegando a la primera división. Dejando atrás los días con Retiel, se lanzaron las nuevas camisetas Coach de All Boys 2021 que, a priori, presentan un diseño bastante prolijo. En Marca de Gol las pusimos bajo nuestra lupa y realizamos esta reseña.

Review | Camisetas Coach de All Boys 2021

Si hay algo positivo que tienen las casacas del Albo en general, es que no están atadas a un diseño (por ejemplo, una banda, una franja, bastones, etc.), sino que se permite tener cierta libertad en sus trazos. Así, para esta nueva versión encontramos dos grandes paneles negros en el frente, inspirada en el modelo de 1985, con finas líneas blancas que se van esfumando en punta hacia el negro. El famoso diseño que representa velocidad y dinamismo. El panel inferior también se replica en la espalda, pero no de forma continua; muy a nuestro gusto, hubiéramos preferido que así lo sea, de cierta forma envolviendo la cintura.

Pasando a detalles más finos, destacan las costuras planas en los hombros contrastando en negro; así como también los puños bi-tono, con un cierto aire a lo que anduvo haciendo adidas con su template CONDIVO 20. Éstos le sientan muy bien. Como único debe, tal vez faltó añadir algún emblema personalizado o frase ligada al club, como sí tienen otros modelos de la firma. En cuanto al tema sponsor, no hay mucho que decir. Lógicamente no es el ideal, sobre todo su aplicación en las cláviculas; pero nadie puede señalar a un club que necesita los ingresos. Una pena la poca flexibilidad de la aseguradora.

La variante alternativa es nuestra preferida. La trama tipo dazzle camo en la franja vertical y las mangas le queda genial. El blanco está añadido en la medida justa, en dos líneas que acompañan al gran bastón; también estando presentes en (casi) todos los logos. Con respecto a esto último, la aplicación de la identidad del sponsor técnico en la nuca podría ser algo (bastante) más chica. Para ésta los puños son completamente negros, al igual que el cuello en forma de ‘v’. Nuevamente, nos queda ese gusto agridulce de saber que con otro patrocinador principal subiría mucho más. Nos parece una muy linda equipación.

En cuanto a su confección, es correcta por el precio. Coach parece haber mejorado bastante en lo que -para nosotros- era su punto más flojo: los cuello. Ahora son de rib, con más firmeza y ya no tan cerrados cual prenda de ciclismo. Los escudos están estampados y poseen un finísimo relieve con el año de fundación del club. Habrá quien ponga el grito en el cielo porque no son bordados, pero están lindos a la vista y al tacto. Lindo trabajo, sobre todo en la away. Bien que los clubes del ascenso comiencen a subir su vara; y bien por Coach que sigue buscando mejorar.