Cuánto mejor es todo (en el diseño) cuando no existe restricción alguna. Restricción que no existe por una cuestión muy particular, por la que nunca habíamos pasado a la hora de analizar una casaca: es la primera de su historia. Ésta es la nueva camiseta Ego Sport de Kuskatan 2021, modelo que marca el puntapié inicial del recorrido de la asociación de fútbol de esta nación. Ésta es la reseña que le hicimos en Marca de Gol.

Review | Camiseta Ego Sport de Kuskatan 2021

Como no tenemos contra qué comparar, vamos a hacer más que nada una descripción del modelo en sí. En cuanto a sus trazos, lo que más destaca a simple vista es una trama en rojo y pizcas azules, inspirada en la vestimenta de los Nahuas, comunidad originaria. Estéticamente está genial, es llamativa por donde se la mire, pero no de forma ridícula, sino que se nota que tiene un gran respaldo cultural. Por suerte, también se hace presente en toda la espalda y mangas, no quedando zonas lisas que corten con la fluidez del diseño. Los puños mantienen el estilo, pero cambian el rojo por el azul, generando cierto contraste.

Más allá del fondo, el negro tiene su cuota de protagonismo en el cuello, con cierre por botón; así como también en las franjas laterales. Pasando a detalles más finos, destaca la aplicación del escudo monocromático en un gris muy oscuro, que le queda muy bien; completamente armonioso. Posee dos jocktags, uno de cada lado. El de la derecha posee la imagen de un “Jaguar en el círculo del sol”, animal sagrado y símbolo histórico de Kuskatan. Por la izquierda, destaca un círculo con cuatro colores: rojo, por el sol; blanco, por el viento; azul, por el océano; y negro, por la luna. Culmina el diseño la frase en la lengua local “Ne Nawat Shuchikisa” (‘El Nahuat Florece’ en español).

En cuanto a su confección, es muy interesante. Realizada por la marca tailandesa Ego Sport (la cual no conocíamos, siendo sinceros), resalta por tener tres tipos de telas. En el frente una lisa, suave al tacto; en la espalda una más abierta; mientras que en los laterales una con más respiración aún. El escudo está realizado en TPU, de excelente calidad. El único asterisco es el cuello, que carece algo de firmeza, haciéndose algunos pliegues indeseados. Como conclusión, es una camisetón con todas las letras. Super vistosa, tiene ese componente cultural, y unos materiales y terminaciones muy buenas. ¡Genial trabajo!