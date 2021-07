Con poco también se puede destacar. En una era donde siempre se resalta a los modelos con muchos patterns y detalles, no hay que olvidarse que, si se respetan bien los básicos, se pueden lograr cosas muy buenas. Para disputar el torneo continental por primera vez desde el año 1996, la firma de las tres tiras lanzó camiseta adidas de Escocia EURO 2020. Éste es el análisis que le hicimos en Marca de Gol.

Review | Camiseta adidas de Escocia EURO 2020

Antes de pasar a la descripción de la casaca en sí, primero hay que entender que Escocia en sí no es una selección top para adidas, por lo que era bastante predecible no ver un jersey con gran personalización. Así, nos encontramos con una base que tiene unas franjas horizontales de trazo irregular, que se aplican en el frente y las mangas; quedando -lamentablemente- la espalda totalmente lisa. No significan, ni remiten a nada en especial, pero al menos evita que sea lisa, dándole una característica distintiva.

Lo más destacado está en los puños. Propios del template CONDIVO 20 (aunque la camiseta no lo sea), contrastan perfectamente al estar aplicados en dos tonos: blanco y rojo. Hacen un match perfecto con el escudo de la federación y también le da un aire, por qué no, a la Union Jack (bandera del Reino Unido). Un detalle ínfimo, sin demasiada vuelta, pero que levanta muchísimo la equipación. Lo que la mejora con respecto al mencionado template, es que no posee ese horrendo corte en los hombros, sino que es más simple su molde, con un clásico cuello redondo. Todo correcto por ahí. Tal vez le falta un emblema en la nuca, por ejemplo, para que no quede tan simple.

A nivel confección, no existe como tal una versión jugador HEAT.RDY, por lo que ésta es la misma que usan los jugadores. Una pena que no lo haya. Es correcta, con el (¡hermoso!) escudo con contorno bordado, al igual que el logo de la marca. La tela es liviana, con cierta respiración; pero también bastante fácil de enganchar, por lo que habrá que tener cuidado en su uso. No es el modelo más lindo de la historia de Escocia, pero demuestra que con poco, respetando ciertas cuestiones básicas, es posible lograr un diseño que le guste a todos. Muy linda camiseta.