Tarde o temprano tenían que jugar esta carta, sería una picardía no hacerlo. Se cumplen tres décadas desde que el Xeneize levantó el trofeo del Torneo Metropolitano 1981, con Diego Armando Maradona como gran protagonista. Homenajeando el uniforme usado durante esa campaña, se presentó la nueva camiseta titular adidas de Boca Juniors 2021/22, y así la analizamos en Marca de Gol.

Review | Camiseta titular adidas de Boca Juniors 2021/22

Al igual que el modelo que rememora, la casaca es bastante simple en lo que respecta a sus trazos. Para comenzar, pareciera ser de un tono azul ligeramente más claro que su antecesora, replicando el color del modelo del 81. Sabia decisión. Sí se diferencia de aquella en que la franja es considerablemente más angosta, siendo del mismo ancho que la casaca -hasta ahora- actual. Su template es un híbrido (mismo usado en la tercera camiseta 21/22), que destaca por el corte en la espalda alta del Regista 20 que, en una opinión ciertamente subjetiva, no es mucho de nuestro agrado.

La reina de la camiseta son las iniciales en forma de estrella en el pecho. Lógicamente, si se tomó como inspiración la camiseta del 81, no había forma que no estén. Eso sí, no entendemos la necesidad de poner el emblema del club en la nuca. Nos huele a una decisión dirigencial de “el escudo tiene que estar sí o sí”. Innecesario y queda algo mal ubicado ahí. Pudo haber ido algún emblema recordando el 40° aniversario del campeonato. Las tres tiras en amarillo se sabía que no iban a llegar hasta el final de las mangas, por un tema de parches y sponsors, por lo que no tiene sentido renegar con eso. Sí esperamos que esté disponible una versión manga larga con las tiras completas. Bien también por los dorsales de época.

En esta versión AERORDY (la de hincha), está confeccionada con la típica tela calada, ahora realizada con materiales reciclados PRIMEGREEN. Las estrellas y el logo de la marca están realizadas en flock, una material afelpado de buen tacto, pero bastante delicado al uso. En la versión HEAT.RDY estos son de TPU. La costura de la franja y las demás son correctas; mismo caso para los estampados. A restaltar el short también con las estrellas y las medias amarillas, completando el kit. Sin ser nada extraordinario, es un homenaje que cumple y te garantiza generar esa empatía necesaria para vender, sobre todo con el público más nostálgico. Como ya dijimos, es una carta, un ancho, que se tenía que jugar y se jugó muy bien.