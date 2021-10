2 FIFA 22 | Volta

No vamos a ocultar que nosotros siempre fuimos miembros fundacionales del club de fans de Volta. No porque fuera increíble en su lanzamiento, sino por su valor algo nostálgico (nos recuerda esas tardes largas de FIFA Street con amigos) y porque es la vuelta de tuerca que necesitaba el juego para no ser siempre lo mismo. Para esta entrega nos encontramos con algunas novedades en su gameplay que lo tornan considerablemente más arcade, tanto en el partido en sí, como en los modos de juego.

Lo primero, que sinceramente mucho no extrañamos, es que no cuenta más con modo historia. Las pasadas eran por demás trilladas y no aportaban demasiado, teniendo casi siempre ganas de saltear todas las cinemáticas. Este año el destacado justamente se llama “Volta Arcade”, una serie de juegos 2v2 para jugar con amigos online, entre los que está, por ejemplo, el quemado (dodgeball). En un comienzo nos pareció algo distinto, cautivando por la curiosidad. Después nunca más lo jugamos. Son cosas que disfrutaríamos más en una plataforma móvil para jugar en el transporte público que en nuestras casas.

La jugabilidad tiene una nueva estrella este año: las habilidades distintivas. Después de unos momentos de juego, nuestro jugador podrá optar por un boost durante unos segundos. Éste puede ser potencia extra en el disparo; una sprint súper veloz; o una mejora sustancial en las entradas de defensa. Sumamente irreal, pero al mismo tiempo es un modo de juego que tiene un multiplicador del valor de goles cuanto más lujos hagamos. Tiene sentido. Entre partidos podremos mejorar las habilidades en general de nuestro jugador, en el clásico árbol donde se van desbloqueando nuevas mediante el canje de puntos.

En una opinión meramente personal, nos duele mucho que no haya un modo de futsal propiamente dicho. O sea, sí tenemos el clásico 5v5 con arquero, incluso en campo de césped sintético para simular los ‘fulbito’ con amigos; pero no tenemos regla de faltas realmente aplicable y los tiempos son solo de 3 minutos. Faltan opciones de personalización. Ya que, por ahora, es el juego con la licencia oficial de la FIFA, es una pena que en el año mundialista no se haya añadido un modo para promocionar y potenciar este gran deporte.

Algunos apuntes finales: en el afán de hacerlo mixto (cuestión que la vemos bien), básicamente todos los jugadores tienen la misma potencia. Es una crítica, porque da lo mismo medir 1,60m ó 2,10m. Eso, y los arqueros de a momento invencibles sacan lo peor de uno. Bien la tienda de personalización que da muchas posibilidades de hacer único nuestro personaje -incluso con un mini pase de batalla-; y bien que se han añadido algunas nuevas sedes que le dan un poco de aire fresco. Tal vez porque ya no somos tan niños, pero en líneas generales son cambios que no nos terminaron de gustar del todo o nos aburrieron rápido. Nos queda ese sabor que tiene potencial para mucho más. 7/10