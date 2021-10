Una temporada de riesgos; no gigantes, pero riesgos al fin. Tras haber lanzado algunos días atrás el uniforme titular, que tiene como distintivo sus mangas blancas, ahora llegó el turno de develar la nueva camiseta alternativa PUMA de Independiente 2021/22. Éste es el análisis que le hicimos en Marca de Gol a este modelo que se animó a jugar con la identidad de la institución.

Review | Camiseta alternativa PUMA de Independiente 2021/22

De la misma forma que su antecesora (mirá su reseña acá), toma al blanco como tono base. Esta vez añade una trama de líneas grises muy claritas en degradé; más sutil ésta que la de la casaca away 16/17. El pattern no tiene significado alguno más que darle algo más de vida y evitar que vuelva a ser blanca lisa como la equipación que reemplaza. Más allá de esto, lo que caracteriza esta camiseta es la asimetría cromática de los detalles, recurso poco habitual para el conjunto de Avellaneda. Los puños y las franjas en los hombros, propios del template en sí, son azules del lado izquierdo y rojos del derecho. Es cierto que da un tinte medio Newell’s, pero no por eso deja de ser agradable.

Esta misma distribución se aplica a un elemento algo más polémico: el tradicional escudo IFC. Esta nueva aplicación supone combinar el actual rojo distintivo de la institución, con los orígenes de Independiente Football Club. Tiene su costado controversial, sobre todo para los más puristas que no le gusta modificar los símbolos. Para nosotros no es tan grave; además de ser un trabajo que tiene la aprobación del departamento de marketing y diseño del Rojo. El mismo degradé se aplica al logo de la marca y unas coordenadas en la nuca que remiten al punto donde nació el club. Un cuello blanco en ‘v’, sin mucho más, culmina el repaso estético.

En lo que respecta a su confección, si bien el precio es el mismo (AR$9.899), la tela no está a la misma altura que la de la titular. Si bien su calidad es muy buena, cabe mencionar que no tiene la misma presencia visual y al tacto que su compañera de colección. El escudo y la identidad de la marca están termoselladas (no, no se despegan), realizadas en un material plástico con relieve de excelente presencia. Costuras y estampados son correctos. Concluyendo, una camiseta interesante, cuyo valor general crece por el escudo especial a dos tonos que -casi- seguramente será exclusivo a ésta.