La importancia que los clubes adopten una postura protagonista en temas de relevancia social. Si bien en los últimos años se está hablando mucho más, siempre es fundamental que se concientice sobre el cáncer de mama y los métodos para detectarlo tempranamente. Con este tópico como disparador, hace algunas semanas se lanzó la camiseta Peak Sport de Lanús Octubre Rosa 2021, y éste es el análisis que le hicimos en Marca de Gol.

Review | Camiseta Peak Sport de Lanús Octubre Rosa 2021

Poniéndonos un poco en contexto, no es la primera vez que vemos un uniforme así -y seguramente no sea la última- (mirá un repaso), por lo que la idea en sí no es muy innovadora. Lo que la distingue es que tiene una propuesta más interesante, sin ser un modelo de catálogo o uno rosa liso. Así, su paleta cromática comienza con el granate en la parte superior, transformándse al rosado hacia el inferior. El diseño es básicamente el mismo concepto que la casaca titular, añadiendo una trama que representa la piedra granate. A diferencia de la home, donde no nos convencía tanto, acá sentimos que le sienta mejor, producto del degradé y los tonos más claros que hacen que resalte más -opinión netamente subjetiva-.

Lo que sí no nos termina de cerrar es la ejecución de la espalda, siendo totalmente lisa. Nos hubiera encantado que se repita la misma trama que en el frente; aunque entendemos que puede tener su justificatvo para facilitar la lectura de los dorsales. Pasando hacia focos más particulares, posee un cuello redondo, simple en sus trazos, en color granate; mismo tono que se replica en las mangas, así como también en unas finas líneas en los laterales. Al igual que sus compañeras de colección, ubica en el inferior una etiqueta con el apodo del club (y en el dorso la frase “Inigualable y divino es tu color”); empleando también el mismo escudo de forma redonda.

Su confección está al mismo nivel que lo que vimos a comienzos de año. Es buena, correcta para el mercado local, con el escudo de TPU como mayor destacado. Lógicamente no está a la altura de lo que veíamos con los modelos chinos, pero tampoco fue un downgrade muy marcado. A resaltar que ya no tienen una moldería tan pegada al cuerpo con sus antecesoras, aunque sigue siendo ajustada. Como conclusión, es un lanzamiento con un propósito más que noble (que encima colabora con LALCEC) y un diseño más que acertado, que buscó darle una vuelta de rosca a los ya vistos modelos rosas lisos.