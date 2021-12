Tarde o temprano le iba a llegar el momento. En lo que respecta a uniformes de fútbol, la línea de casacas ‘sin escudo’ de la marca del felino, fue de lo más controversial del año, causando opiniones de todo tipo. Siendo uno de los últimos clubes en unirse a esta colección, hoy se lanzó la nueva camiseta PUMA de Independiente Paladar Negro 2021. Éste es el análisis que le hicimos en Marca de Gol.

Review | Camiseta PUMA de Independiente Paladar Negro 2021

Si bien este modelo se sumó a esta ola de lanzamientos de la firma alemana, desde el vamos, cabe remarcar que no es un concepto exactamente igual, teniendo sus variantes. La primera de ellas tiene que ver con la tela en sí, que no incluye en bajo relieve el escudo del club repetido aplicado como trama, como sí ocurre con la del Manchester City (mirá su reseña), por ejemplo. Seguramente por un tema de producción local o dificultad para importar en Argentina, lo cierto es que ésta es totalmente lisa. No es el escenario ideal, porque ahora no hay respuesta para quienes dicen que no tiene la identidad presente (los más tradicionalistas).

El segundo cambio, es que las franjas que acompañan al nombre del club, tienen detalles en su interior, cuestión que ninguna otra lo tiene. En la parte superior se encuentra el concepto “Paladar Negro”, que acompaña al club hace años; y por debajo el año de fundación y el signo infinito. Nosotros lo hubiéramos obviado, dejando solo al “Independiente” (de muy linda tipografía) como único protagonista. Todos los detalles son en gris oscuro, casi blackout (misma combinación que el Club Libertad). Se hace presente en los logos de la marca, patrocinadores, las franjas de los paneles laterales y el escudo del club que es encuentra en la nuca, acompañado de 18 estrellas -como en el home kit-.

A nivel confección está un pasito por detrás que sus compañeras de colección, sobre todo de la titular. No hay telas realmente pro o con respiración para la zona de axilas; o mismo el logo del sponsor técnico termosellado como sí está en las otras dos. En su lugar tenemos una tela más convencional, de correcta calidad; con todos estampados precisos y de buen tacto. En la media del mercado argentino. Como opinión final, estamos ante una buena camiseta, pero con el potencial de haber sido algo mejor si se seguían los mismos lineamientos que los modelos europeos. La tela sin el pattern de escudos es lo que más nos duele. Aun así, para los amantes de la historia de Paladar Negro (y el blackout), puede ser una buena alternativa para regalar esta Navidad.