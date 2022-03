En busca de una identidad mucho más marcada. Si hay una crítica que se le podía hacer a modelos del pasado de La T, es que se notaba que había cierta reminiscencia a casacas de otros clubes/marcas. Desde el año pasado esa tendencia empezó a cambiar; y este año -spoiler alert- cambió más aún. Éstas son las nuevas camisetas Givova de Talleres 2022; y así las analizamos en Marca de Gol.

Review | Camisetas Givova de Talleres 2022

Comenzando directamente por el kit titular, nos encontramos con un diseño que pasa a tener más bastones con respecto a su antecesora (ver reseña). Ahora son tres las franjas azules, sin trama alguna. Éstas también se hacen presentes en las mangas y la espalda -sin interrupción, por suerte-. Después de un par de modelos con las mangas lisas, es una linda ‘novedad’ que ahora se incluyan los bastones, logrando un look más clásico. Desde este punto de vista no hay crítica alguna. No puede haber simpatizante que se queje, tiene la esencia del club; salvo que se exija un grado de innovación que, por lo general, no tienen los uniformes titulares acá.

Más allá de su concepto más bien tradicionalista, el propio template hace que se vea moderna. Sobre todo, por el cuello bitono con terminación en ‘v’, que destaca por un corte en la unión, ubicándose un aplique triangular blanco por detrás. Resaltan también los puños, que poseen un corte de forma similar al del cuello, buscando, además de la estética, mejorar la movilidad de los brazos. Culmina el diseño el clásico sello de la ‘T’ en la nuca, emblema institucional del conjunto cordobés. En este caso, ya que los dorsales son rojos como a fines de los 70, no desentona tanto la aplicación en el mismo tono del main sponsor.

La equipación alternativa deja el blanco del año pasado y pasa a tener a un azul Francia como protagonista principal de la base. Pero lo interesante de ésta, más allá de las tonalidades, se encuentra en los paneles laterales que se extienden hasta el interno de las mangas. Estos añaden una trama de formas geométricas que, de forma medio escondida, forman el nombre del club. Hay que mirar bastante fino para encontrarlo la verdad, con mucha imaginación. Esta misma trama se aplica también al cuello de forma redonda, que posee un acabado trapezoidal. Para rematar el diseño, la parte baja de la espalda tiene un corte, donde el color pasa a ser azul marino; además de incluir el nombre del club.

Su calidad está acorde a su precio de AR$9.000, valor por debajo de la línea de otras marcas de su segmento. Una tela suave al tacto; costuras bastante correctas; un escudo con relieve, que le da un toque extra de presencia. Falla un poco en los cuellos, algo flácidos. Si bien lo del año pasado fue interesante y bueno, esta vez se nota que realmente se trabajo sobre una base y se liberaron de todo tipo de inspiración por fuera del club. Es el mejor trabajo de Givova para Talleres, con un resultado bien auténtico y una apariencia acorde a un club de semejante importancia.