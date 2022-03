Todo listo para encarar uno de los máximos desafíos del club en mucho tiempo. Tras casi 25 años, el conjunto santafesino vuelve a disputar la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores, el torneo de clubes más importante del continente. De cara a este desafío, además del torneo local, se develaron las nuevas camisetas Kelme de Colón de Santa Fe 2022. Ésta es la reseña que les realizamos en Marca de Gol.

Review | Camisetas Kelme de Colón de Santa Fe 2022

Arrancando por la titular, lo primero que llama la atención es el cambio de template con respecto a su antecesora (mirá su análisis). ¿En qué se diferencia? Se mantiene el clásico frente a mitades -cosidas-; pero la espalda ahora pasa a ser negra lisa. No somos muy fanáticos de esta decisión. Las mangas respetan los colores del frente, teniendo ambas un puño negro con un pequeño aplique elástico en rojo. Creemos que hubiera estado bueno invertir el orden cromático en la negra, para que genere el contraste correspondiente. Donde sí se cambiaron los colores es en las franjas laterales -de una tela con más respiración-, que se tiñen del color opuesto.

Esta misma tela también se emplea en los hombros, con el fin de mantener ventilado el cuerpo. El cuello es simple, con una terminación en ‘v’ superpuesta. Como broche final al template, tiene una franja que recorre toda la cintura, en negro; y usando en los laterales los mismos apliques triangulares en rojo de los puños. Para esta nueva versión, abandona el dorado y todos los logos pasan a ser blancos. La única excepción está en la nuca, donde luce la silueta de un sábalo. Un lindo detalle para la zona. Más allá de algunas cuestiones de simetría que no nos terminan de cerrar, está bien la casaca. A nuestro criterio, la mejor que hicieron.

Cuando se lanzó, la alternativa tenía un gran problema: no tenía sentido cromático. Ahora que salió a la luz un modelo blanco, la trataremos como si fuera una tercera. El molde es similar, pero no igual al de la home. Tiene unos puños convencionales; unas tiras laterales que llegan hasta abajo; y la franja de la cintura (en rojo para ésta) solo se limita al frente. Con el panorama completo, tal vez hubieran quedado mejor esta camiseta con el template de la titular; y viceversa. Más allá que no tiene significado alguno, es linda la trama que se aplica a toda la tela, incluyendo las mangas y la espalda. Salvo por la franja roja que sentimos que queda medio cortada, nos parece una muy agradable equipación.

Su confección nos pareció correcta por su precio de AR$9.499. Una tela convencional, pero de buen tacto; cuellos y puños (en la suplente no) con material elástico, aunque no con la mejor presentación. Peca un poco en el material de los estampados, algo transparente; así como en el bordado de la estrella, que no es el más prolijo de todos. Es difícil abstraerse de la no tan buena fama que tiene la firma en el club, pero al menos estos uniformes están bastante bien resueltos. Hay algunas decisiones de los templates que nosotros -opinión subjetiva- no compartimos, pero tienen un resultado más bien interesante y más trabajado que lo que hacen otras marcas.