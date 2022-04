Comenzó la segunda temporada, totalmente renovados. El retorno del conjunto de Junín a la máxima división del fútbol argentino vino acompañado de un cambio de firma de indumentaria. Tras lo que fue el primer año juntos, se presentaron de forma oficial las nuevas camisetas Coach de Sarmiento 2022, y en Marca de Gol las analizamos detalle por detalle.

Review | Camisetas Coach de Sarmiento 2022

Las nuevas casacas traen con sí el uso de un nuevo template, el más elaborado que le hemos visto de momento a la marca de origen de Pergamino. Destaca sobre todo por la implementación de una tela enmallada, con mayor respiración, en la zona de los hombros y la espalda alta. Le da un pequeño salto de calidad. En lo que respecta al diseño en sí, la titular tiene como gran protagonista un trama pixelada que esconde en su diseño las siglas ‘CAS’ y 1911 (el año de fundación). Ésta está aplicada tanto en el frente, como espalda y mangas. Si bien es un recurso no tan novedoso, se logra un buen resultado visual.

El cuello y los puños son similares a su antecesora (ver reseña), pero no son exactamente iguales, con un look en dos tonos. El cuello tiene un acabado en ‘v’ con terminación superpuesta; bien resuelto. En la nuca posee el lema “El verde bravo”, por encima de un sponsor, directamente sublimado sobre la tela. Ignorando al patrocinador (necesario por temas económicos), no nos parece acertada la ubicación del apodo; se podría haber obviado. En la cintura añade un sello con el año de fundación, que refuerza el concepto que ya añade el pattern. Como particularidad final, en la manga añade la Bandera Argentina, que con luz UV permite verificar la autenticidad del modelo.

La blanca alternativa emplea un concepto similar a la home, con un pixelado en distintos tonos de verde, inspirado en esta foto (para nosotros trucada porque todos los globos apuntan para el mismo lado). Photoshopeada o no, se logra una equipación de un aspecto muy lindo, donde la trama destaca más incluso que en la local. Acompaña el trabajo realizado con los dorsales, para que la espalda no quede tan lisa. El cuello y los puños se replican. Repetimos el comentario; la nuca con esta tela no es un lugar ideal para la aplicación de una frase, porque no se luce muy bien.

Semanas más tarde se lanzó la tercera equipación, con el negro como tonalidad principal. Incluye una trama en gris, con degradé, que está conformada por una repetición de una versión simplificada del mangrullo del Fuerte Federación (presente en el escudo de Junín). Interesante aproximación, bastante abstracta, pero que le da un cierto sentido -aunque no sea siempre necesario-. El template es el mismo que en las otras otras. Repite todos los detalles, incluso el diseño del escudo en el interno del cuello; o el jocktag y la leyenda de la nuca. A gusto personal, si bien nos copa la idea, es la que menos nos convence de las tres. Hubiéramos preferido menos contraste, para que el pattern quede más sutil.

Su calidad ha mejorado con respecto a las equipaciones del año pasado. No tanto desde la tela, que sigue siendo bastante elástica; sino desde la inclusión del material con respiración, o los escudos de TPU con relieve (de goma en la third). La confección es correcta, sin mayores inconvenientes en las costuras o el molde. Nos parece una mejora en comparación a la colección 2021, a nivel diseño y como producto en sí. Más allá de gustos personales -a veces nos gustan las cosas algo más simple-, se creó un trabajo acorde a un club de primera división.