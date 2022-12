La difícil tarea de superar una vara que siempre está muy alta, sobre todo cuando se trata de la casaca del campeón defensor y uno de los principales candidatos. La firma norteamericana lanzó para la máxima cita futbolística la camiseta Nike de Francia Copa del Mundo 2022, un modelo con una propuesta dentro de todo conservadora. A continuación, la reseña de Marca de Gol sobre ella.

Review | Camiseta Nike de Francia Copa del Mundo 2022

En comparación a su antecesora (ver acá), se presenta con una fórmula más sobria, dejando de lado los hoops y la franja roja que, en sí, remiten a una equipación de adidas; cuestión de la que no éramos muy partidarios. Ésta tiene una base completamente lisa, en azul marino, añadiendo un gráfico tonal en el cuello y puños. El pattern agregar hojas de roble y ramas de olivo en repetición, significando -según comunicado oficial- fuerza, solidaridad y paz. Más allá de explicaciones, le da un estilo afrancesado que le sienta muy bien. Visualmente no es un kit que llame mucho la atención, pero justamente apunta a eso; a lograr una apariencia elegante, con clase.

El template que adopta es el mismo que usa el Chelsea para esta temporada, por ejemplo. Resalta por su cuello con cierre abotonado; pero, sobre todo, por su corte en los hombros. Para nosotros, mucho más acertado que aquel que tiene el aplique en el pecho. Sus detalles más particulares están realizados en dorado, destacando sobre todo el escudo de la federeación, que es sumamente impresionante y hermoso. Mientras esté esa identidad, parece imposible hacer una prenda que no sea un éxito. En el interno de la nuca suma la frase “Nuestras diferencias nos unen” (en francés), que refuerza el concepto ya plasmado en el pattern. La bandera nacional en los puños ponen la fresa final al postre para lograr una casaca de muy buen gusto.

Lo más atractivo de todo, o al menos para nosotros que somos nerds de camisetas, es su confección. La tela en esta versión con tecnología Dri-FIT ADV es algo que no se puede creer. Si bien la HEAT.RDY de adidas mejoró mucho, todavía no hay nada que se acerque a esto. Ya no es simplemente una tela con relieve y microperforaciones, sino que forma todo un diseño tecnológico y futurístico que, sin dudas, hace valer la diferencia de precio. No solo eso, sino que es increíblemente liviana. El escudo tiene su efecto 3D, aunque no es tan espectacular como uno de TPU. Hoy en día es insuperable la calidad de este producto.

La objetividad del análisis del diseño en sí se perdió al verla en esta versión ‘Match’; entendiendo que la ‘Stadium’ es bastante más simplona. Pero así como la vemos acá, es asombrosa. Cualquiera que aprecie este tipo de prendas o la alta costura en general, valorará la tremenda casaca que es ésta. Con dorsal y parches, es una verdadera pieza de colección.