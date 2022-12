Hay una regla sagrada en la vida que no hay que cambiar lo que funciona bien, o al menos el concepto general del producto. La firma del felino tiene esta idea bastante arraigada a su filosofía con respecto a los botines; aplicando también para estos PUMA FUTURE Z 1.4 del ‘Fearless Pack’ usados en la Copa del Mundo FIFA de Qatar 2022. En Marca de Gol los llevamos al campo de juego para probarlos, y esto nos parecieron.

Review | PUMA FUTURE Z 1.4

Desde la época de los queridos evoPOWER, siempre sentimos debilidad por esta familia. PUMA -la mayor parte de este tiempo- entendió perfectamente el balance entre lograr un calzado cómodo, pero de grandes prestaciones y control de balón; cuestión que es sumamente difícil mantener bien equilibrada. La sensasión de confort se logra a través de lo que denominan FUZIONFIT+: una capellada que tiene tan buen ajuste que permite usarlos con o sin cordones, a gusto del jugador. Eso, sumado a una plantilla con buenas zonas de amortiguación y bastante material mullido en el talón, hacen que sea un deleite usarlos. Mención para la horma, de un ancho considerable en el puente del pie, por lo que nadie sufrirá.

Ya llevamos casi una década de uppers confeccionados con hilo, pero no deja de sorprender lo bien trabajado que está éste EvoKNIT Pro. No vemos que sea reemplazado en un futuro cercano. Buen calce, notoria duración y numerosas posibilidades de personalización. Para esta edición, viene acompañado de un renovado ACZ Elite, es decir, el acabado con relieve que suma a la puntera y parte interna para mejorar el grip con la pelota. Es difícil cuantificar cuán mejor es que su antecesor en este apartado; lo cierto es que a nosotros nos funcionó. Nunca sentimos que el esférico patine, o que no sea abrazado por nuestro pie (lógicamente no hace magia). Sí nos gustaría algo más de grosor en el empeine para estar más protegidos en fuertes disparos.

Donde no hay novedad es en la suela, justamente porque sigue con la premisa que ‘equipo que gana no se toca’. Es exactamente la misma que se usó en la primera versión de los FUTURE Z (ésta es la cuarta). Tapones semicónicos que performan muy bien en cambios de dirección y rotaciones sobre el eje. Es una experiencia más bien de calzado tradicional, pero con la ventaja de añadir el Dynamic Motion System: una columna vertebral que distribuye las fuerzas de pisada y evita torsiones innecesarias en el puente del pie. A primeras no es la placa más flexible, pero sí tiene una buena dosis de reactividad. La cuota de amortiguación está dada por la plantilla, sin contar con ninguna tecnología extra en esa materia.

Teniendo en cuenta que en Argentina pueden costar hasta ¡la mitad! que unos Nike Phantom GT y bastante menos que unos adidas Predator, los PUMA FUTURE Z 1.4 son sin ningún tipo de dudas el producto con mejor calidad/precio del mercado. Son cómodos, rinden bien en todo tipo de condición y, a criterio totalmente subjetivo, tienen una apariencia hermosa en esta edición del ‘Fearless Pack’. Sin llamar mucho la atención, sin ser los más innovadores o impactantes del mercado, siempre encuentran la manera de seguir estando en lo más alto de los rankings.