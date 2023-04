En el mundo del diseño no siempre el que “no arriesga, no gana”; sin embargo, suele ser muy interesante cuando se elige ese camino. De cara a una nueva temporada, se presentaron las nuevas camisetas Sport Lyon de Ferro Carril Oeste 2023, con características que dieron bastante de qué hablar entre los hinchas Verdolagas. Éste es el análisis que les hicimos en Marca de Gol.

Review | Camisetas Sport Lyon de Ferro Carril Oeste 2023

Dando inicio a la reseña por la casaca titular, lo primero que llama la atención es el template. Imposible no encontrarle similitudes con lo que lanzó Nike algunos meses atrás, destacando por el panel por encima del pecho. No creemos que sea la mejor inspiración, teniendo en cuenta que hubo un consenso general de que no era la mejor base que diseñó la firma del swoosh. De todas formas, al estar realizado también en verde (aunque no exactamente en el mismo tono), no resalta tanto. Lo segundo que destaca es el pattern que se añade en el frente, con círculos de distintos tamaños en un tono más oscuro. Genérica, sí; pero lo da personalidad, quitando ‘simpleza’.

Lo que más nos gustó, sin lugar a dudas, es la elección del tono crema para los detalles y patrocinadores. No sólo porque acompaña a su compañera de colección, sino porque le sienta bien. Dice presente en gran parte del perímetro del cuello; así como también en los puños, que no son tales (simplemente es la terminación de la manga sublimada). Para cerrar el trabajo, sentimos que se pudo haber añadido algún emblema o jocktag en la cintura, para sumar un ítem más a la personalización del modelo. Por encima del escudo posan las ya tradicionales dos estrellas en dorado.

La equipación alternativa es la que alarmó a los más puristas. En teoría, porque parece de Platense, cuestión con la que no coincidimos. Con base en tono crema, tiene como destacado una franja en un tono malbec que incluye la silueta de la sede; sumando por debajo el elemento tipo ‘castillo’ del escudo. No en la forma tradicional, pero respira Ferro, con dos referencias a la institución. Mismo así también hay bastante verde, apareciendo en los paneles laterales, los “puños” y el aplique de la nuca. Para nosotros está buena, es distinta. Al igual que con la local, nos hubiera gustado algún añadido referido a la sede (unas coordenadas, o algo así).

Su precio por debajo de los $16.000 deja poco margen para señalar algo de su confección. La tela es correcta, suave; el escudo con relieve es agradable al tacto y a la vista; los sponsors directamente sublimados jamás se van a despegar, ja. Las costuras son su talón de aquiles, frunciendo la tela por demás. En este caso, desde nuestra perspectiva, hubiéramos preferido un template más simple para simplificar el armado. Concluyendo, nos parecen un paso adelante con respecto a lo visto el año pasado, sobre todo en el uniforme de visita. Un riesgo que encontró dividendos.