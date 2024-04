Una idea que se fue estableciendo cada vez más. En los últimos años, se tornó algo bastante habitual que la firma del doble diamente indague de lleno en la creacción de modelos especifico para esta zona del mundo, distanciándose de lo que se ofrece en Europa, por ejemplo. Éstos son los botines Umbro Adamant Pro, que Marca de Gol probó en el campo de juego.

Review | Botines Umbro Adamant Pro

Nos encontramos con una propuesta que, si bien llegó ahora al mercado argentino -de industra nacional-, no es nueva; habiéndose lanzado en septiembre del 2022 en Brasil. Se posiciona entre un calzado de velocidad (ej. Velocita) y uno más enfocado al control de balón. Su primera sensación es de un producto cómodo, gracias a la gran cantidad de material mullido en el talón y la posibilidad de lograr un buen ajuste con los cordones. Son fáciles de poner gracias al calzador incluído; aunque la tarea se puede entorpecer para quien tiene un pie ancho al no ser muy elástico el material que envuelve el tobillo.

La experiencia es muy propio de un silo de este estilo, con un material que no es muy flexible. Si bien con el tiempo se curte, amoldándose al pie; nunca lo logra en su totalidad. La tecnología Diamond Grip es la estrella, añadiendo formas tridimensionales para mejorar el toque de balón. No hace milagros, pero sí añade control ante cada contacto y golpeo. Es un recurso que hoy no puede faltar. Los resultados que tuvimos son correctos, digno de un buen par profesional. Como potencial mejora, el acabado 3D podría jugar más con el diseño del lado interno; incluso siendo los apliques más grandes, funcionando como superficie de absorsión para mejorar controles.

La suela transparente deja ver la ‘raíz’ de los tapones. Los mismos son cónicos y en forma de punta de flecha, logrando buena tracción y performance en cambios de direcciones. A notar que son altos, funcionando mejor aún en campos naturales -no necesariamente en buen estado-. Tuvimos siempre un muy buen agarre y estabilidad, acompañado también de la talonera interna. Sí sentimos que, sobre todo al principio, la placa de la suela es algo dura y no tiene toda la reactividad que nos gustaría. De tener el punto de flexión más marcado, seguramente la sentiríamos más confortable.

Su valor de $160.999 (hay seis cuotas sin interés) lo ubica como el tope de gama que ofrece la marca en el país; estando a la misma altura de precio que un gama baja de firmas como adidas y Nike. Acá justamente radica su mayor ventaja competitiva. La relación precio/producto es de lo mejor que podemos encontrar hoy; teniendo a la gama media de PUMA como mayor rival. Es una opción para considerar, sobre todo en su versión en color negro.