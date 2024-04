Las casacas del campeón, nada más, ni nada menos. Tras vencer a Platense, el Canalla se consagró campeón de Copa de la Liga 2023, sumando un nuevo título a su palmarés. Buscando repetir el éxito de la temporada pasada, se presentaron las camisetas Umbro de Rosario Central 2024, que disputarán también la Conmebol Libertadores. A continuación, el análisis de Marca de Gol.

Review | Camisetas Umbro de Rosario Central 2024

El destacado de esta colección a nivel diseño vendrá de la mano de lo artístico, jugando con el concepto de la pintura. Así, los tradicionales bastones azules y amarillos de la casaca titular tendrán derrames y salpicaduras de los brochazos. Una variante que reemplaza a las curvas que vimos la temporada pasada (ver review). Como idea para hacer algo diferente, es sumamente válida y debemos celebrarla; aunque -totalmente subjetivo- no termina de agradarnos. Estas franjas estarán en la espalda inferior, más no así en las mangas.

El cuello es en ‘v’ con terminación cruzada, teniendo perímetro trasero algo más ancho, en amarillo. Este tono, que se replica en los puños, es más fluorescente que el del cuerpo. El escudo luce con una estrella por encima, al no tener el tiempo suficiente para actualizar al ‘nuevo’ con siete estrellas post campeonato. En la nuca, por debajo de la identidad del sponsor técnico, se ubica la frase “Rosario – Ciudan canalla”, buscando remarcar quiénes son los dueños del territorio. A resaltar también el nuevo jock tag de autenticidad.

La alternativa vuelve al blanco, llevando la idea artística un paso más hacia, añadiendo pincelazos en amarillo y azul. El resultado tiene ciertas reminiscencias a lo ya visto en la colaboración entre el AC Milan y NEMEN, que tanta repercusión tuvo en el mundo del diseño. Es correcta, y está en tono con su compañera de línea. Sí nos hubiera gustado que no se repitan los trazos de las pinceladas, viendose exactamente las mismas en más de un bastón. Repite el mismo cuello que el kit local; siendo una pena que los puños no sean también con los colores de la institución.

Hay una leve mejora en su calidad contra los modelos del año pasado. Se ve en la tela con más respirabilidad en la espalda de la away y los cuellos con material ribb, de mejor presencia. La tela principal y las costuras se mantienen en la misma línea. Concluyendo, lo que más se pondera es la intención de trabajar sobre un concepto y plasmarlo, no recurriendo a vagas referencias del pasado. El resultado puede gustar o no, pero al menos hubo una búsqueda de hacer algo nuevo -que cada vez cuesta más encontrar-.