Diseñados para ellas, ¿pero sólo para ellas? En año de Copa América y Eurocopa, la marca de las tres tiras apuesta de lleno por el fútbol femenino con el lanzamiento de los nuevos botines adidas F50 Sparkfusion, un derivado del icónico modelo de velocidad. Marca de Gol los llevó al campo de juego para ver qué traen de único.

Review | adidas F50 Sparkfusion Elite Mid

Los F50 Sparkfusion no son las primeras botas adidas para la mujer; pero sí son las que más han trabajado para serlo. Las diferencias en el fit son notorias. Tiene una silueta más baja en el empeine, angosta en líneas generales y alta en la zona del arco del pie. No necesariamente serán cómodos para todas las jugadoras, pero sí se adaptan al pie promedio. Están disponibles en versiones Low y Mid (este par), con tobillera de Primeknit, siendo la preferida de la mayoría de las estrellas de la firma. Ojo, estos cambios no quieren decir que no los puedan usar hombres; aunque sí no serán ideales para aquellos con pie ancho. A destacar los insertos mullidos en el talón que aportan confort.

La capellada es donde menos características específicas se introducen. Utiliza el material Fibertouch, muy suave y moldeable a la forma del pie. Es liviano, pero no extremadamente delgado, entregando algo de protección ante pisadas y golpes. Para mejorar el contacto con el balón, añade la textura 3D Sprintweb. Ésta, de forma resumida, evita que la pelota patine sobre el upper sintético, sumando unos puntos extras de grip. Nuestra jugadora se sintió muy a gusto con su performance, siendo equiparable a lo que se consigue con los adidas F50 Elite tradicionales. Existe también una versión sin cordones, que libera la zona de golpeo.

El pilar que hace realmente distintos a estos botines es la suela. En comparación al modelo regular, la Sprintframe Fusion elimina una de las tres columnas que dan firmeza y modifica el punto central de la pisada, sustituyendo los tapones de tracción por uno más cónico. De esta forma, se busca atacar el serio problema que existe en el fútbol femenino con las lesiones de rodilla. Mismo la plantilla específica para estos Sparkfusion es ligeramente más alta en los laterales, intentando minimizar los desplazamientos. Más allá que la propuesta es más conservadora, la gran reactividad de la puntera permite seguir logrando resultados explosivos en arranques. El broche es su acabado cromado/tornasolado. Hermoso.

Por cómo está puesto el foco, ciertamente es el botín ideal para el fútbol femenino, sobre todo por su suela que le presenta batalla a un gran problema. ¿Pueden usarlo los hombres? Claro que sí, aunque será más -bastante- restrictivo a quien esta horma le pueda quedar bien. Esperamos que sean permanentes y, por qué no, ilusionarnos con adaptaciones de otros modelos como los Predator o Copa.