La complicada situación de querer salirse del molde, pero sin hacer algo que genere una incomodidad en gran parte de los hinchas. Básicamente eso es lo que se trató de hacer con las nuevas camisetas Kappa de Tigre 2024, sobre todo con el modelo titular. Éste es el análisis que les hicimos en Marca de Gol.

Review | Camisetas Kappa de Tigre 2024

Empezando justamente por la casaca local, tiene como gran particular que abandona la tradicional franja horizontal; pasando a ser ésta vertical. Muy a favor de esta decisión, que nos remonta a un diseño de mediados de la década de los 2000. No es nada ajeno a la historia de la institución, y es una bocanada de aire fresco para lo que venían siendo las equipaciones de los últimos años. Al igual que aquella camiseta citada, no posee trama alguna, siendo ‘lisa’. El gran bastón rojo también se hace presente en al espalda, recorriendo todo el largo de la misma.

Punto aparte para el template, que se ve ligeramente renovado con respecto a su antecesora. Mantiene los recortes laterales, pero elimina el ruedo en la cintura y modifica el cuello. Este último es redondo, añadiendo un vivo con ambos tonos en el frontal; mientras que el perímetro trasero es considerablemente ancho, en color rojo. Este tono también se replica a los puños, contrastando con las mangas. Como sello final, añade el año de fundación -1902- en la nuca. Sin complicarse por demás, crearon un diseño ‘distinto’ y aprobado para todos los gustos.

La variante alternativa mantiene el concepto que tiende a lo simple, intentando cumplir con la premisa que “menos es más”. De base blanca, con paneles laterales asimétricos en azul y rojo (replicando la tonalidad en los puños), es una propuesta por demás conservadora. Visualmente agradable, pero no entrega demasiado sobre lo que se pueda analizar. Es un penal pateado fuerte al medio. En la nuca cambia la inscripción, añadiendo en ésta la frase “La zona norte es una familia”, marcando el territorio con sus adversarios.

En lo que respecta a su confección hay cambios dignos de marcar. Pasa a tener una tela con un calado más convencional, dejando la que tenía líneas horizontales. El material del escudo también se modificó, no siendo más de TPU (sigue siendo estampado). Las costuras son correctas -mejores que en los modelos anteriores-, resaltando la del vivo del cuello, que no frunce. Un sólido trabajo, más que nada con la titular; a la espera de un tercer uniforme que sí traiga algo más de riesgo.