Una prenda con el inconfundible aire retro de la marca de las tres tiras -sin tres tiras-. El club más exitoso de Países Bajos, por un considerable margen, cumple un siglo y un cuarto de existencia y lo celebra a lo grande, presentando la nueva camiseta adidas del AFC Ajax 125 Aniversario. Así la analizó Marca de Gol, en profundidad.

Review | Camiseta adidas del AFC Ajax 125 Aniversario

Como es de esperarse en una equipación de este estilo, el concepto madre está liderado por la idea de hacer un modelo retro, que rememore las épocas de diseños más simples. Así, nos encontramos con una casaca que tiene el clásico diseño con el centro del cuerpo en rojo, replicándose en la espalda. Obviamente no hay tramas, ni texturas; más allá de lo que ofrece la tela tipo piqué. El cuello es tipo polo, con cierre por botón (gran detalle que incluye el nombre de la institución y el número de cumpleaños); mientras que los gruesos puños son rojos, contrastando con el resto de la manga.

El gran distintivo está en el centro, en su identidad. No es un escudo histórico del club, sino que toma el centro del escudo de armas de Ámsterdam. Si bien no define al club como tal, las tres cruces son una constante en los uniformes del Ajax. Por debajo de ubica el logo Trefoil de adidas; un guiño que apela a lo nostálgico (siempre bien recibido) y que, por suerte, seguirá entre nosotros en el futuro cercano. En la cintura añade un jock tag que suma la fecha de fundación y el escudo actual del club; recurso que ya se vio en otros lanzamientos similares. Lo único cuestionable es el patrocinador que, si bien está camuflado en el mismo tono de rojo, rompe todo el look & feel vintage.

En cuanto a materiales, es lo que nosotros consideramos ideal para este tipo de camisetas. Tela piqué, con bastante peso y poca respirabilidad, lejos de las tecnologías modernas; logos bordados; y material rib con buena presencia para cuello y puños. Si fuera más limitada de lo que es, seria sin dudas una prenda de colección; pero tal como fue el lanzamiento, y por su belleza innata, es una chomba para salir elegante por la vida.