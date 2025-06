Lo mejor de lo tradicional y lo nuevo. El Millonario se mete de lleno en modo Mundial de Clubes y presenta las nuevas camisetas adidas de River Plate 2025/26, buscando combinar la nostalgia de grandes íconos del pasado y mostrando un nuevo approach a la equipación de visita. A continuación, el análisis de Marca de Gol.

Review | Camisetas adidas de River Plate 2025/26

Dándole inicio a la reseña con el modelo titular, las grandes protagonistas serán las tres tiras en las mangas, que vuelven a su orientación horizontal, así como lo estuvieron en las icónicas casacas 96/97 y 14/15. Éstas son de color rojo, haciendo juego con el fino vivo que recorrer todo el lateral de la prenda hasta conectarse con en cuello. Este último es negro, con una línea roja en el centro. Combinado con el isologo de la marca en negro, logran un buen balance cromático, contentando a los fanáticos que prefieren uno y otro tono.

La segunda gran novedad, aunque técnicamente es un regreso a la normalidad, es la aparición de la banda de la espalda, que había estado ausente en el uniforme 24/25. La misma, como consecuencia del template, se interrumpe tanto en los hombros, como en los laterales. Su sello final vendrá de la mano de la leyenda “Grandeza” en la nuca, manteniéndose inalterado hace ya varios años. Podría recibir una que otra variante, aunque tal vez tengamos que esperar al año que viene, que la institución cumple 125 años de vida.

La camiseta alternativa presenta un concepto bicolor, en lugar del tradicional tricolor. Se inspira en el globo aerostático con el que se celebró el campeonato de 1975 (50º aniversario). Así, se obtiene un look que, gracias a la presencia de la bandera riverplatense en el cuello -en ‘V’- y los puños, se siente con ADN del club y no tan AC Milan, como podría llegar a ser. Como detalles finales, resalta la franja blanca propia del template y el emblema en la nuca con el nombre del club, similar al que tenía el mencionado globo. Su única crítica podría venir de la mano de la decisión de no incluir los bastones en la espalda, pero no es algo determinante.

En cuánto a su calidad y confección, esta versión Aeroready presenta un nivel bueno, en el marco de lo esperado. Tela de lindo tacto y peso; bordados y costuras precisas; y estampas sin falencias. Sobre gustos es difícil opinar, pero ciertamente es una de las mejores duplas de camisetas de River Plate en el último tiempo. De las mejores innovaciones que han sabido tener.