Naranja X estrenó la segunda parte de su campaña mundialista

Algunas semanas atrás, la popular fintech argentina había lanzado su campaña de cara a la Copa del Mundo 2026. ¿La temática? Los apellidos de los convocados. Si el de los usuarios coincidía con el de alguno de la lista de jugadores argentinos, tenía posibilidad de viajar. Ahora, NaranjaX redobló la apuesta.

Nuevamente en colaboración con Mercado McCann, lanzaron un spot que tiene como foco a aquellos con apellidos ‘raros’, o fuera de lo común en el mundo del fútbol. Por ende, sus chances de aplicar a la promoción eran nulas. Porque no desean dejar a nadie afuera, el neobanco extendió la promoción, y ningún apellido se queda afuera.

Para más información de cómo participar podés ingresar a la web de Naranja X.