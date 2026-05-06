Fundación River y UNICEF lanzan una campaña sobre salud mental

“Mejor solo que mal acompañado”; ese nunca es el camino. Los vínculos y el afecto siempre tienen que ser el lugar seguro de todos, también de los jóvenes. Buscando concientizar sobre la soledad que transitan muchos jóvenes, Fundación River y UNICEF estrenaron una nueva campaña.

El spot producido por la agencia Mercado McCann busca mostrar como el deporte, el fútbol en este caso, es una herramienta de unión y goce para los niños; sobre todo aquellos que están transitando una etapa en donde se sienten solos y no se animan a comunicarlo. En el mismo también se destaca la importancia del rol de los clubes en la sociedad, siendo contenedores de personas y formadores de vínculos.