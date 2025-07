La crème de la crème. La firma alemana se viste elegante para el Mundial de Clubes, lanzando su nueva colección ‘Road to Glory’ que, además de botines, incluyó una renovación estética de sus guantes adidas Predator Pro. Para ver qué tan buenos son, Marca de Gol los llevó al campo de juego y les realizó una prueba exhaustiva.

Review | Guantes adidas Predator Pro

Primero su apariencia. Tienen una base blanca/crema, con un diseño morado en degradé. Completan la paleta cromática trazos dorados y las tres tiras en negro. Son tan hermosos, como difíciles de mantenerlos limpios (gajes del oficio). Ya en la mano, sentimos ese ajuste característico de los guantes sin tira. Tienen que comprimir así porque justamente no puede regularse su apertura. Para la mano de quien les escribe, esto no fue problema, sintiéndome cómodo en todo momento y logrando buena flexibilidad de los dedos -que tienen el largo justo-. Para señalar que son algo difíciles de poner, sobre todo si los tratamos con mucho cuidado.

La construcción textil hace que su uso no sea tosco en absoluto, con mucha libertad de movimiento. Únicamente en la zona de los nudillos se suman unos apliques de silicona que ayudan con los despejes con los puños. Lo hacen evitando que el balón patine y también aportando un extra de protección para nuestros dedos. Realmente tienen un espíritu Predator hecho y derecho, con sus elementos como grandes protagonistas. La muñequera se acortó algo con respecto a modelos del pasado, siendo algo más convencional su sensación de uso. Más allá de cambios de look, sentimos que no es mucho más lo que puede evolucionar esta silueta.

Lo último: la palma. Es la URG 2.0, con un látex de primerísima calidad. Es algo más dura que la URG 1.0, lo que los hace más resistentes a la erosión. Una vez activados con humedad, son increíblemente pegajosos, con una adherencia premium. No en vano son la elección de muchos de los mejores porteros del mundo. Esta versión es de corte negativo, que aporta su granito de arena a ese feeling de segunda piel; potenciado por los canales de flexión que permiten total fluidez. Como broche, se agradece que todo el pulgar esté envuelto en látex, aportando un extra de defensa.

Creemos que estos guantes adidas Predator Pro, en su versión 2025, han llegado a su cúspide de desarrollo. Podrá introducirse uno que otro cambio, pero actualmente no se puede ofrecer nada mejor. Han logrado crear un producto que se siente como atajar sin guantes, pero con máximo grip. Como ya dijimos, la crème de la crème.