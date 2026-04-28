UEFA presenta su mapeo de campos de fútbol

Un servicio a la altura de lo demandado. La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) lanzó esta semana una nueva herramienta sumamente útil para sus federaciones afiliadas, y excelente también para los nerds de este deporte: un mapeo de campos de fútbol en todo el continente.

Usando imágenes satelitales, mapas abiertos e inteligencia artificial, lograron crear una base de datos que contiene todas las canchas europeas, llegando al increíble número de 400.000 campos de juego.

Si bien está pensada para el uso de todas las federaciones, este rejunte de datos pasa a tener mucha más importancia en países donde el deporte no está tan desarrollado, permitiéndoles analizar dónde y de qué forma centrar los recursos (a veces muy escasos) para mejorar la infraestructura para la práctica del fútbol.

Mediante el uso de patrones creados por IA, también permite distinguir con qué tipo de terreno está realizado cada campo (césped natural, sintético, cemento, etc.); creando a su vez mapas de calor que muestran la densidad de espacios para jugar.