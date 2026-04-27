Era de esperarse que una Copa del Mundo que se celebre en Estados Unidos sea una tormenta de mercadotecnia, en el buen sentido. Un fiel exponente de esto son las nuevas camisetas adidas para mascotas.

La marca de las tres tiras sigue expandiendo su mercado, con casacas de juego, de hincha, fan, versiones especiales más cortas para las mujeres, y ahora esto. Los mejores amigos de los humanos podrán usar la indumentaria oficial para el Mundial de Argentina, Colombia, México y Japón.

¿Es un exceso? Puede ser, pero recordemos que no hay obligación de compra y siempre podemos darle un mimo a nuestros amigos de cuatro patas. Se pondrán a la venta el 1 de mayo en mercados seleccionados. En Argentina tendrá un precio de $59.999 y se puede adquirir ingresando aquí.