Mejorando aún más el amplio portfolio de marcas asociadas a la Asociación del Fútbol Argentino. De cara a la temporada, en un evento realizado en el predio Lionel Andrés Messi, se anunció a Mercado Libre nuevo main sponsor de la Liga Profesional de Fútbol.

El acuerdo será por las próximas dos temporadas, para los años 2026 y 2027. El torneo local pasará a llamarse Copa Mercado Libre.

De esta forma, la empresa se mejor valoración del país pasa a estar presente en el fútbol argentino, habiendo estado ya presente en los torneos más importantes del continente (Copa América y Copa Libertadores) en el marco de su acuerdo con la CONMEBOL.