La globalización del fútbol representada a la perfección. Para que una marca -o en este caso un club- crezca, a veces tiene que adaptarse a las costumbres de otros países. Un exponente de esto son las camisetas Napoli de Halloween x EA7, celebrando una festividad que poco tiene que ver con sus raíces.

Camisetas Napoli de Halloween x EA7

La introducción no es una crítica, sino una descripción de una realidad; una realidad que produce modelos de casacas muy buenos y particulares. Desde que presentaron la primera en 2021, vimos jerseys con telarañas, murciélagos, calaveras y la última jugando con la vista del interior del cuerpo usando rayos X.

Esta equipación 25/26 destacará además por tener su escudo intervenido, estando agarrado por dos manos de un zombie. ¿Lo mejor? Brilla en la oscuridad. Guste o no, todas y cada una de ellas son una pieza de colección.