UnAFA, presentada la Universidad del Fútbol Argentino

La educación como herramienta de cambio y crecimiento. En el marco de una continua expansión por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se realizó hoy el lanzamiento oficial de UnAFA, la Universidad del Fútbol Argentino.

A través de diversos programas, capacitación y convenios con clubes e instituciones educativas, UnAFA impulsa la formación académica de nuevas generaciones de deportistas, técnicos, entrenadores, dirigentes, árbitros, trabajadores de los clubes y profesionales de todo el mundo.

La presentación se hizo en el Predio Lionel Andrés Messi, y contó con una conferencia encabezada por el presidente Claudio ‘Chiqui’ Tapia, Leandro Petersen (Gerente Comercial y de Marketing de AFA) y Alberto Barbieri (rector de UnAFA, con pasado en la Universidad de Buenos Aires).

Contó además con un panel especial integrado por Ubaldo Fillol y Miriam Mayorga, moderado por Sergio Goycochea.