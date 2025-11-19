Celebrando una de las tardes más memorables de la historia del conjunto Culé. A veinte años del triunfo 3-0 en el Estadio Bernabéu, se develó la nueva cuarta camiseta Nike del FC Barcelona 2025/26, con un diseño muy llamativo.

Cuarta camiseta Nike del FC Barcelona 2025/26

Se trata de una reinterpretación de la tradicional casaca del conjunto catalán, con un diseño de bastones blaugranas (y celestes) en zig-zag, que se inspiran en el recorridos que realizaron Eto’o y Ronaldinho cuando marcaron sus goles. Es rara, pero aceptable teniendo en cuenta que es un fourth kit. En el interior del cuello se agregan los minutos cuando se realizaron las anotaciones.