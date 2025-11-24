La marca del felino se prepara para el año mundialista, y vive la previa con una energía muy vibrante. Para cerrar el 2025, lanzó el nuevo PUMA Unleashed Pack, una colección que renueva dos de los tres modelos más importantes que ofrece.

PUMA Unleashed Pack

Así, vemos la introducción de los nuevos FUTURE 9, en un fuerte rojo para el colourway de lanzamiento. Destacará por la reinterpretación de su capellada, con un nuevo diseño del GripControl Pro. El branding de FTR se hace presente en el interno del calzado. Su suela también fue renovada, realizada en dos placas, con una nueva disposición de sus tapones.

Los KING 20 marcan la veinteava generación del icónico silo. Se develaron como un approach más moderno, destacando su tecnología TotalTouch+, un material sintético que -según comunicado- emula las mismas sensaciones que el cuero animal. Como gran destacado, añaden la tencología NITRO, derivada de las zapatillas de running.

Los ULTRA 6 simplemente recibieron un nuevo aspecto visual, con un llamativo como amarillo como protagonista principal. En lo que respecta a su ficha técnica, se mantuvieron inalterados.