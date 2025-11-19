Un protagonista fuera de lo común. La firma norteamericana se mantiene firme en su apuesta del calzado de fútbol, colaborando con distintas marcas para tratar de hacerse notar más. A tres años de su primer trabajo en conjunto, se develaron los nuevos botines New Balance Furon Elite V8 Stone Island x Dave.

New Balance Furon Elite V8 Stone Island x Dave

Lo más interesante de esta edición especial es su color. Es bastante extraño ver un modelo en color oliva. Y éste no sólo lo incluye, sino que los tiñe totalmente. El único punto de contraste es la parte trasera de la placa de la suela, donde brilla por su presencia un acabado cromático. En el lateral interno del calzado aparece el logo de Stone Island. A nivel técnico, no hay modificaciones con respecto a la versión regular.

Tendrán como embajador en los campos de juego a la estrella inglesa del Arsenal FC: Buyako Saka.