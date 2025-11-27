Lay’s se convierte en sponsor de la Selección Argentina

A menos de un año para el comienzo de la Copa del Mundo 2026, continúan las constantes presentaciones de nuevos patrocinios que acompañarán a la celeste y blanca. Hoy se confirmó a Lay’s como sponsor de la Selección Argentina.

El anuncio se hizo en el Predio Lionel Andrés Messi que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) posee en Ezeiza, y contó con la presencia de Leandro Petersen, Director Comercial y de Marketing de la AFA; Diego Serantes, Gerente General de PepsiCo Alimentos Argentina; y Agustina Padilla, Gerenta Sr. de Marketing de la División de Alimentos de PepsiCo Argentina.

Cabe resaltar que Lay’s se convirtió en patrocinador de todas las selecciones nacionales, incluyendo los seleccionados femeninos y juveniles. Aldana Cometi y Diego Placente estuvieron en representación.