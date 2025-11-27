El recuerdo de uno de los hitos más grandes de la ciudad, y no sólo a nivel futbolístico. La ‘pelotita’ en Rosario se vive de una forma especial, casi como una cuestión de vida o muerte. Y hace treinta años, uno de los dos clubes se consagró campeón por primera vez en el plano internacional. Ésta es la nueva camiseta especial Le Coq Sportif de Rosario Central Copa 1995, que Marca de Gol puso bajo su lupa.

Review | Camiseta especial Le Coq Sportif de Rosario Central Copa 1995

El modelo es una bastante fiel representación de aquel que conquistó la Copa Conmebol, imponiéndose en la final al Atlético Mineiro. Presenta un diseño de bastones de un ancho dentro de todo convencional, tirando a grueso. No hay tramas, ni telas con texturas (como sí tiene la versión Pro de la casaca titular de este año). Los bastones se aplican en la mangas; así como en la espalda también, aunque ahí dejando un recuadro liso, donde se ubica el dorsal. Es una equipación bien clásica, bien Canalla. Es imposible que no le guste a algún hincha.

Adentrándonos en detalles más particulares, el cuello es tipo polo, con botón. Adorna en él un vivo amarillo; mas no así en los puños. Los logos de la marca tienen bastante protagonismo. En el pecho luce uno de gran tamaño, incluso modificando el trazo del bastón; apareciendo también en las mangas, junto al nombre en gran tamaño. El escudo es el moderno, con siete estrellas (ahora debería tener ocho). Nos hubiera gustado que conserve el contenedor que tenía el jersey original. Como sello final, se suma en la cintura un emblema por el trofeo obtenido.

La calidad es correctísima, con una tela convencional, suave al tacto. Los logos del pecho están termosellados, con relieve. Por una cuestión de sumarle un aire vintage, hubiérmamos preferido que estén bordados; aunque los que están son de gran calidad. Correctas costuras y sublimados. Una pieza nostálgica desde la gloria, y desde el diseño simple y efectivo que siempre será estimado por el simpatizante.