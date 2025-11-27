Gremio y New Balance anuncian alianza

Un buen momento para cambiar de etapa. En el día de la fecha, Gremio y New Balance anunciaron su más reciente alianza, dejando atrás la relación con Umbro, que duró nada más, ni nada menos, que once temporadas.

De esta forma, a partir del 2026, será la firma norteamericana la encargada de proveer la indumentaria del conjunto de Porto Alegre. Vestirá al primer equipo masculino y femenino, así como las divisiones formativas. El contrato firmado es por cinco temporadas, hasta finalizado el año 2030.

Es digno de tener en cuenta que en Brasil ambas marcas son manejadas por el Grupo Dass, por lo que la gente detrás de esto es básicamente la misma.