Un lanzamiento que fue mucho más allá del producto. En las últimas horas, la marca de las tres tiras lanzó la nueva tercera camiseta adidas de River Plate 2026, evento que no fue comunicado en las redes sociales oficiales del club en una especie de manejo de crisis, ante el complicado presente futbolístico. A continuación, el análisis de Marca de Gol de la casaca y todo lo que la rodeó.

Review | Tercera camiseta adidas de River Plate 2026

Lo primero que llama la atención es, lógicamente, el color. El violeta regresó tras casi una década. No nos parece como tal una decisión tan grave como se hizo sentir en redes, sobre todo al tener en cuenta que es una tercera equipación, que suele tener más libertades. Sí tiene sentido que el hincha tradicional, que está viviendo en primera persona la transformación cultural de su amado club, lo sienta como un puñal más. Y contra eso no hay análisis de diseño o estético que pueda resistirse. Ojo, repetimos, el violeta no es ajeno a la historia del Millonario; pero en momentos así, sólo querrá ver el blanco, rojo y negro.

La equipación añade por primera vez la banda roja sobre la base morada, con una línea blanca divisoria necesaria para que exista contraste entre dos tonos parecidos -y un guiño a la corbata de Labruna-. Obviando los memes que la comparan con un paquete de chocolate o café (con un tono más oscuro se evitaba), no nos parece para nada malo el intento. Sí sentimos que con las tres tiras en el mismo tono oscuro de los recortes, cuello y puños, el resultado general mejoraría, pareciendo menos colorinche. En la nuca posa el “Grandeza”, eslogan que, si bien se impone hace años, nunca creó la misma afinidad con el simpatizante que el icónico “El Más Grande”.

De su confección no hay mucho de qué comentar, siendo igual que sus compañeras de colección. En esta versión Aeroready todo es correcto, pero sin las lógicas ventajas tecnológicas que posee la versión jugador, a costa de más durabilidad. Eso se logra, por ejemplo, con sus logos bordados y una tela más gruesa.

Intentar concluir algo positivo de un modelo que fue criticado por más del 90% de los hinchas parece ciertamente inútil. Sí sentimos que en otro contexto futbolístico e institucional del club, la valoración no hubiera sido tan negativa. Así y todo, nuestra opinión final es que esta prenda es la camiseta de arquero perfecta. Ojalá se use así en algún partido.