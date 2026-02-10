Cabify renueva su alianza con River Plate y Boca Juniors

Señoras y señores, seguirmemos viendo al autito de Cabify. Tras cinco años acompañando a los dos clubes más grandes de Argentina, la empresa de movilidad renueva su vínculo con River Plate y Boca Juniors de cara a esta nueva temporada.

Según el comunicado oficial, la consistencia en el patrocinio ha permitido a Cabify Argentina alcanzar hitos significativos en sus métricas:

+40% de recordación espontánea como sponsor.

Liderazgo en engagement: Sus canales digitales registran las tasas de interacción más altas de la industria gracias al contenido futbolero.

El fútbol se ha consolidado como una de las temáticas más recordada de sus campañas, integrada en la conversación cultural cotidiana.

“Más allá de la visibilidad, el verdadero triunfo está en ganar un lugar en la identidad y en la vida diaria de las personas. Esa es la victoria más duradera del branding emocional y lo que buscamos seguir construyendo, un año más, con este sponsoreo.”, comentó Florencia Sassone, Head de Marketing Argentina y Uruguay.