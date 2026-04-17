Todo es dolor. Todo es dolor porque no las veremos en la Copa del Mundo. El seleccionado centroamericano es a la marca de las tres tiras lo que Nigeria es para Nike (quien tampoco estará en la máxima cita del mundo del fútbol). Ésta es la reseña de Marca de Gol de las nuevas camisetas adidas de Jamaica 2026, realizadas en colaboración con la Bob Marley Foundation.

Review | Camisetas adidas de Jamaica 2026

Las nuevas equipaciones tienen como concepto madre la cultura rastafari y el arte local; una referencia algo obvia, pero que no deja de encantar a todo fanático de las casacas. El jersey local tiene un tono amarillo de base más dorado que su antecesora, acompañado con una trama en repetición en un tono más claro. Este mismo diseño resalta mucho más en las franjas horizontales en negro, verde y rojo, que se plasman en el frente, mangas y espalda. Es un modelo que destila ‘Jamaica’ por donde se lo mire, mostrando con orgullo su cultura.

El template tiene como gran novedad las tres tiras de un grosor incrementado, todas ellas en negro. Es una innovación algo difícil de digerir en principio, pero que se termina aceptando por costumbre. El cuello es tipo polo con cierre por botón. Su solapa es negra, al igual que ocurre con los puños texturados. Como detalles finales del diseño, en la nuca añade el apodo del seleccionado (‘Reggae Boyz’); mientras que en la cintura suma un jock tag con la frase “Football is Freedom” y la silueta de Bob Marley con fondo tricolor. Un resultado precioso.

El uniforme alternativo adopta al negro como tonalidad de fondo. Agrega en verde, rojo y amarillo los diseños vinculados a la vida rastafari y la música, con mucha onda (literal). Es algo más jugada, pero realmente representa perfectamente el encanto jamaiquino. Como todas las camisetas de visita el gran protagonista del frente será el logo Trefoil, que regresa tras varias décadas al fútbol de selecciones. Para destacar también las tres tiras, una de cada color. El escudo de la federación es monocromático en amarillo, adaptándose al contexto. Repite el apodo de la nuca y el emblema en la cintura.

Contando con ambas versiones para este análisis, notamos la real diferencia entre la versión jugador y la de aficionado. Tela con mucha más respirabilidad en la Climacool+; escudo y logos holográficos en la camiseta titular; y una confección general más premium. Realmente le iban a dar un color especial al Mundial. Dos modelos que tenían todo para quedar en la historia, pero le faltó el éxito deportivo.