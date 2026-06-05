The last dance, versión argentina. El mejor jugador de todos los tiempos encara su último Mundial y la marca de las tres tiras le preparó un modelo especial. Estos son los nuevos botines adidas El Último Tango, que nos recuerdan a donde empezó todo.

adidas El Último Tango

La nueva entrega de la firma alemana para Lionel Messi está inspirada en los icónicos botines F50.6 Tunit, que lució su joven versión en la Copa del Mundo de Alemania 2006. Deja el dorado de los últimas versiones para torneos de la Selección Argentina, pasando a ser blancos con tintes celestes y dorados. La cordonera está tapada, destacando en ella su logo personal.

A nivel técnico es similar a los recientes F50 Hyperfast, siendo la suela F50 Speedsystem+ exactamente igual. La capellada destacará por contar con la tecnología Halocage+, que hace que cada pisada sea más estable. Ya están a la venta en la tienda de adidas a un precio de $519.999 para la versión Elite, acompañando también la gama las variantes League ($179.999) y Club ($119.999).