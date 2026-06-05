La Selección Mexicana ha culminado su proceso de preparación con el anuncio oficial de 26 jugadores que participarán en el Mundial 2026. Así lo anunció la Federación Mexicana de Fútbol el 31 de mayo, once días antes del partido inaugural contra Sudáfrica. Javier Aguirre, en su tercer ciclo al frente del equipo, confirmó la convocatoria con tres caras nuevas respecto al ciclo de Qatar 2022. Antes del estreno, muchos usuarios que siguen el torneo desde las plataformas de apuestas, luego de completar procesos como el registro 1xbet, ahora pueden consultar las cuotas en tiempo real de los partidos del Grupo A y mercados especiales del Mundial.

El plantel y las decisiones de Aguirre

La lista combina experiencia y proyección. Guillermo Ochoa entra en su sexto Mundial como tercer portero y referente de vestuario. Raúl Rangel se consolidó como titular bajo los palos tras seis blanqueadas durante el primer semestre del año. Edson Álvarez recibe el brazalete de capitán después de recuperarse de la cirugía de tobillo de febrero. En defensa central, Johan Vásquez y César Montes son la pareja preferida. Raúl Jiménez y Julián Quiñones lideran el ataque, con Álvaro Fidalgo y Gilberto Mora como recursos para abrir defensas cerradas.

Posición Nombres principales Portería Guillermo Ochoa, Raúl Rangel, Carlos Acevedo Defensa central Johan Vásquez, César Montes Mediocampo Edson Álvarez, Luis Romo, Álvaro Fidalgo Ataque Raúl Jiménez, Julián Quiñones, Gilberto Mora

La distribución muestra dos decisiones de fondo. La primera es el peso del bloque europeo: ocho de los 26 convocados juegan en clubes del continente, frente a los cuatro de la lista que llevó Gerardo Martino a Qatar 2022. La segunda es la apuesta por dos jugadores sub-21, Gilberto Mora y Obed Vargas, sin precedentes en convocatorias mundialistas mexicanas.

Aguirre dejó fuera a tres nombres considerados fijos durante 2025: Henry Martín por bajo rendimiento en la última fase de la Liga MX, Hirving Lozano por la lesión muscular sufrida en abril, y Jesús Gallardo por desempeño en la fase clasificatoria de la Concacaf Nations League. La estructura final apunta a un esquema 4-3-3 con doble pivote en Álvarez y Romo, sistema que el técnico probó en cinco de los siete amistosos del año.

El anuncio de la convocatoria también movió las apuestas previas al Mundial. México ganó respaldo en los mercados de clasificación, sobre todo para avanzar como primero o segundo del Grupo A, mientras que el partido inaugural ante Sudáfrica ya concentra atención en resultado y total de goles. En este contexto, algunos usuarios también revisan ofertas de entrada: al registrarse en 1xBet, el código promocional 1x_3831408 puede dar la opción de ampliar el bono del primer depósito, aunque el importe y las condiciones cambian según el país, así que conviene leer las reglas en la web oficial antes de apostar. Con la base que Aguirre mantuvo y el buen cierre de mayo, el equipo llega al torneo con una lectura de mercado más sólida que semanas atrás.

Lectura del Grupo A y mercados abiertos

México fue colocado como cabeza del Grupo A. Los tres rivales en la fase de grupos:

Sudáfrica – 11 de junio, partido inaugural del torneo en el Estadio Azteca.

Corea del Sur – 19 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara.

República Checa – 25 de junio, de nuevo en Ciudad de México.

El histórico como anfitrión apunta a los cuartos de final. En 1970 y en 1986 el equipo alcanzó esa instancia y desde entonces no ha logrado superar los octavos durante siete mundiales seguidos, según el registro histórico de la FIFA. Los mercados de apuestas con mayor volumen previo al inicio del torneo son cuatro:

Resultado del partido inaugural y total de goles ante Sudáfrica.

Clasificación a octavos como primero o segundo del grupo.

Avance hasta cuartos de final como cumplimiento del objetivo histórico.

Goleador mexicano del torneo entre Jiménez, Quiñones y los jugadores de proyección.

Las cuotas se ajustaron durante la última semana de mayo tras el 2-0 ante Ghana y el cierre contra Australia el 30 de mayo. Ambos resultados consolidaron al conjunto azteca como favorito de su grupo y reforzaron la posición del equipo entre los candidatos de mediana cuota para llegar a la fase de cuartos.