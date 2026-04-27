Gatorade presenta su campaña para la Copa del Mundo 2026

Trust What’s Inside. La popular firma de bebidas isotónicas Gatorade lanza su nueva campaña de cara a la Copa del Mundo 2026, la primera que se celebrará en tres sedes (Canadá, Estados Unidos y México).

La misma contó con la presencia de Julián Álvarez, Vinícius Júnior, Gilberto Mora, Luis Díaz, Christian Pulisic y Tajon Buchanan, que se preparan exhaustivamente para afrontar la máxima cita del mundo del fútbol de la única forma posible: con mucho sudor y sacrificio.

La narración del comercial de Gatorade estuvo a cargo del legendario futbolista estadounidense Clint Dempsey, teniendo de base a la canción canción “Beto’s Horns” de CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again y Ezra Collective.