Volviendo a las bases, a lo que realmente cautiva a la gente: producciones elaboradas, con una historia de fondo. La marca de las tres tiras reinventa su clásico del 2006 (José +10) y presenta su nueva película Backyard Legends, ya viviendo de lleno la previa de la Copa del Mundo 2026.

El spot de poco más de cinco minutos (por fin no es algo breve para la generación TikTok) cuenta con protagonistas de primerísimo nivel. El centro de la acción es Timothée Chalamet, recientemente nominado al Oscar; con la aparición estelar de Bad Bunny y Lionel Messi.

Lo acompañan jugadores y leyendas históricamente asociadas a adidas: Lamine Yamal, Jude Bellingham, Trinity Rodman, Ousmane Dembélé, Raphinha, Pedri, Florian Wirtz, Santiago Giménez, Zinedine Zidane, David Beckham y Alessandro Del Piero.