Escudos y más escudos. De cara a la recta final del Torneo Apertura, el Rojo se tiñe de azul con la presentación de la nueva tercera camiseta PUMA de Independiente 2026, la pieza que faltaba para completar la colección actual. A continuación, el análisis que le hicimos en Marca de Gol.

Review | Tercera camiseta PUMA de Independiente 2026

La nueva casaca repite el concepto visto en el resto de la línea, usando a uno de los escudos que tiene la institución como gran protagonista. Aquí resaltará la identidad del Independiente Foot-Ball Club, cuyo nombre luce en la nuca con una linda tipografía. Un tradicional azul, no muy saturado, pinta la base; añadiendo sobre ella una textura en relieve con los dos componentes principales del logo: el contenedor con la cruz y las iniciales; sumándose también un balón al diseño. El pattern se aplica únicamente en el frente, dejando las mangas y la espalda totalmente lisas. El blanco contrasta en los lugares justos, apareciendo en el cuello redondo, los puños y el vivo que recorre toda la extensión de los laterales.

Lo único que no nos gusta, aunque entendemos la necesidad económica, es el sponsor de las clavículas; no siendo del todo compatible con este template. En líneas generales es un modelo esperado que da la vuelta -casi- entera a toda la historia de los Diablos. Habiendo usado la identidad tradicional, la redonda (en un modelo urbano), la retro y ésta IFC, es una pena que en la equipación alternativa blanca no se haya usado el que tiene forma de ‘boca’, que vimos en la predecesora negra de ésta. Hubiera sido perfecto poder contar con toda la colección 25/26 repasando cada uno de los escudos de Independiente.

Su confección no tiene diferencias con lo ya visto en los últimos lanzamientos. Una correcta tela, sobre todo la del frente, que denota una cuota extra de calidad con respecto a la media. Logos de TPU texturados y buen material para cuello-puños, engloban un buen producto. Realmente una muy linda camiseta, sobria por donde se la mire. Es un producto que todo hincha querrá tener.