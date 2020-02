Un lavado de cara; un paseo por el taller; una refrescada; o como le quieran decir. No es secreto alguno la política que ha adoptado la marca del felino con sus botines. Como ya venimos mencionado hace tiempo, su idea es realizar constantes evoluciones de un calzado, pero sin hacer saltos drásticos entre generaciones. Como parte del último Spark Pack, Marca de Gol analizó detalle por detalle los nuevos botines PUMA FUTURE 5.1, en su versión con suela para suelos duros.

Review | PUMA FUTURE 5.1

El mayor cambio con respecto a sus antecesores (mirá la reseña acá), está en lo visual. Ahora tiene un aspecto menos discreto, con formas elipsoidales que cubren toda la capellada, así como el inferior. Eso, y el nombre del modelo en gran tamaño en el talón, les dan un look que voltea muchas más miradas que antes. Habrá a quienes les guste y a quienes no, lógicamente. En esta combinación de colores a nosotros nos terminó agradando; aunque nos gustaría que también haya versiones más cautas. Para tener en cuenta, el acabado opaco de la placa de la suela se gastará con los usos; aunque esto no tendrá repercusión alguna en su rendimiento.

Pasando ya a las sensaciones de uso, siguen siendo igual de cómodos que lo que siempre supieron ser. Básicamente esto ocurre por tres puntos centrales. El primero es la propia confección con material de hilo evoKNIT, que elimina todas las distracciones al pie, como por ejemplo la lengüeta, envolviéndolo por completo. Eso sí, no esperen que se amolde perfectamente como en modelos de cuero de canguro. El ajuste es el segundo pilar, producto de la tecnología NETFIT, permitiendo acomodar los cordones entre una variendad amplia de hoyuelos, poniendo más tensión donde creamos necesaria; a pesar que ya no hay tantas posibilidades como supo haber en el pasado. Por último, destacable la cantidad de material mullido en el talón, abrazando el pie por completo para máximo confort; acentuando también los nuevos trazos del collarín, más rectos, que le permiten al tobillo moverse de forma más libre.

¿Qué ofrece en cuanto a movimientos? Poco y nada cambia con respecto a lo ya visto, puesto que presenta exactamente la misma placa que sus viejos hermanos mayores, por lo que no encontramos novedades. Ésta resalta más que nada por el confort de uso, y por lo eficiente que es a la hora de rotaciones y cambios de dirección. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, quienes busquen exprimir la velocidad, deberán ir por los ONE (dentro de la marca). Si bien funciona correctamente, podríamos pedirle ya a esta altura que integren tecnologías como IGNITE, de running, para mejor amortiguación y retorno de energía; más que nada para superficies artificiales, donde repercute mucho todo ese impacto en las rodillas.

A la hora de estar en contacto con la pelota es casi lo mismo que el año pasado. Hay que hilar demasiado fino para notar marcadas diferencias. En lo único que sí notamos un salto, es en la zona de recepción de balón y pases cortos (parte interna), donde las formas elipsoidales dan mejores sensaciones a la hora de impactar el esférico. Sentimos que el pie está menos al descubierto, que hay mayor control. Digna de destacar la cobertura plástica en toda la puntera, que ayuda a evitar el desgaste prematuro de la superficie de hilo, además de prevenir que ésta absorba tanto la humedad, haciéndola menos efectiva. Evoluciona levemente, pero nunca en la dirección errónea.

¿Cuál es nuestra opinión final? Los PUMA FUTURE 5.1 siguen por un camino bien marcado, el mismo que hace tiempo, y sobre él trabajan mucho (y se nota ese desarrollo). En cada uno de sus puntos consideramos que cumple con creces. Tal vez no son tan radicales a nivel técnico como pueden ser los nuevos adidas Predator 20 y su especial carcasa; pero no existe razón por la que no sea una opción a considerar seriamente. ¿Un único pedido? Que se trabaje un poco más la suela; en relación a la competencia está quedando algo obsoleta en cuanto al manejo de la energía. Todavía tiene mucha tela por cortar este silo, y eso es lo mejor.