Encontraron su lugar, y ahora trabajan sobre él. Ganarse una porción en un mercado copado por modelos de adidas, Nike y, en menor medida, por PUMA, parece algo casi utópico hoy en día. Aun así, hay marcas que, en base a un trabajo sostenido y precios más que interesantes, no se resignan en esta batalla. Con importantes cambios con respecto a sus antecesores, se develaron los nuevos botines Umbro Velocita V Pro, y Marca de Gol los probó exhaustivamente en el verde césped.

Review | Umbro Velocita V Pro

Como solemos hacer, comenzaremos poniendo la lupa en lo visual. Desde ya que es notoria la renovación de sus principales trazos, sobre todo desde el nuevo collarín, la cordonera más corta y la nuevo diseño de la trama aplicada en todo el frente. Es sobrio, pero con un toque moderno; no tiene nada por lo que alguno, incluso el más purista, podría considerarlos radicales o ‘ridículos’. Creemos que el colourway blanco, con detalles en azul Francia y celeste ayuda mucho. La mejor forma de describirlos con respecto a sus antecesores, es que crecieron en presencia, ahora sí parecen un calzado que lleva el nombre ‘Pro’.

Las sensaciones de uso reflejan a la perfección el concepto con el que vienen trabajando desde siempre: es un modelo ligero, bastante ligero, pero que no resigna ofrecer confort en cada una de las pisadas (algo que, por lo general, no suele ser compatible). Lo que sí no es confortable es ponérselos en el pie. No se olviden el calzador, como nos pasó a nosotros, porque sino es realmente complicado. Pero una vez dentro, lo primero que destaca es la forma en el que abraza al talón, gracias a los inyectados mullidos en esa zona. Lo único que no resulta tan cómodo es golpear el balón con mucha fuerza, repercutiendo bastante ante cada impacto, sobre todo por lo fino del material (salvo en la zona detrás de la cordonera que sí posee añadidos blandos). Quien quiera más protección deberá ir por los Medusae, dentro de la misma marca.

Deplazarse con ellos dentro del verde césped (sintético en este caso) no se modifica en aspecto alguno con respecto a sus antecesores; incluso posee la misma placa empleada en los Medusae 3 Pro (mirá su reseña acá). Es un conjunto que ya queda un pasito por atrás a los que ofrecen modelos de las gamas más altas de adidas y Nike, pero siempre hay que tener en cuenta que el precio de estos puede llegar a ser menos de la mitad, dependiendo la región. Combina tacos cónicos para las mejores rotaciones; con otros en forma de punta de flecha, intentando encontrar el máximo de tracción a alta velocidad. La talonera externa aporta un extra de estabilidad, sobre todo en frenadas o cambios de dirección. Cumple con su trabajo. La corta cordonera entrega una pequeña dosis más de ajuste, ante una capellada que no cede mucho, propio del material sintético.

¿Cómo es pegarle a la pelota con los Umbro Velocita V Pro? Nuevamente, antes de encarar la respuesta a esta pregunta, tenemos que entender que es un botín que prioriza la ligereza y la velocidad, por sobre otras cosas (lo dice el propio nombre). Es por eso que sus únicas armas para destacarse en esta materia son el texturado del material y el pattern de líneas que forma pequeños hexágonos defasados. Ambos le dan un extra de rugosidad a la hora de entrar en contacto con el esférico, evitando que patine sobre la superficie. Como mencionamos, no hay apliques que absorban la fuerza de impactos (salvo por debajo de la cordonera). Está claro que no es su mejor caballo de batalla, pero eso no quita que lo haga bien, dentro de lo que se puede esperar.

Cuando nos enteramos que tienen un valor de menos de la mitad que las versiones de élite de las tres grandes marcas, los Umbro Velocita V Pro pasaron a ser mirados con otros ojos. Son ligeros, son cómodos, poseen una construcción correcta y un diseño más que agradable a la vista. Si no priorizamos de todo el perfecto control de balón, y toleramos no tener toda la protección del mundo, no existe motivo alguno para comprar un gama baja de otras firmas (al mismo precio), por sobre este modelo ‘Pro’ de la marca del doble diamante.