Review | Camiseta alternativa adidas River Plate 2020/21

Una receta, a priori, infalible. Tenemos que viajar ocho años al pasado para entender el porqué de esta intro. Cuando en aquel año 2012 el conjunto Millonario presentó su modelo alternativo, en la primer semana de ventas se convirtió en el más vendido del mundo entero, quedando como uno de los más lindos de la historia del club. Casi una década más tarde se decidió recrear al mismo con la nueva camiseta alternativa adidas River Plate 2020/21, que Marca de Gol analizó detalle por detalle.

Hay una especie de fórmula que no suele fallar a la hora de diseñar uniformes deportivos y ésa es trabajar con dos tonos de un mismo color. Existe una percepción visual ante ese contraste que lo diferencia, pero no demasiado, que siempre lo hace agradable a la vista. Y ésta no es la excepción. Encontramos un tono rojo sangre como principal, acompañado por una banda más bien clara. Es una combinación que realmente gustó y gusta a todos los simpatizantes del conjunto de Núñez; además que cumple bien con su función de away. Referente al diseño ya, como detalle no menor, la banda no se interrumpe ni en el hombro, ni en la cintura, detalle que seguro gustará a los más puristas.

La principal diferencia con el uniforme citado es la presencia del blanco. En su antecesora tenía claramente mucho más protagonismo, tal vez algo excesivo, sobre todo en el cuello (tipo chomba aquel) y en los gruesos puños. Para ésta se opto por una solución más simple y práctica para el cuello: uno en forma de ‘v’ en el mismo tono, sin riesgos; mientras que en los puños sí se conservó algo de blanco, con una fina línea. En general, no lo vemos como un downgrade. El cuello polo es más incómodo para jugar y sustancialmente más costoso de producir, por lo que parecería haber un win-win para ambos lados. Tal vez perdió algo de elegancia o presencia, pero al final del día no deja de ser una prenda para rendir al más alto nivel. Eso sí, no nos gusta (y no sabemos si fue decisión del club o la marca) que el detalle de “El más grande” en la nuca siga teniendo el mismo diseño desde 2018. Sin dudas se podría trabajar más sobre él.

A nivel confección, no hay novedad alguna. Cuenta con tecnología AERORDY, con una tela convencional y escudo/logo bordados. El amante de estas prendas siempre quiere una versión jugador, pero por una cuestión de costos, tipo de cambio y nuestra situación económica recesiva, hoy es totalmente ilógico ofrecerla. El contexto no ayuda y no es ninguna novedad eso. Como conclusión, la camiseta alternativa adidas River Plate 2020/21 tiene un resultado más que bueno y, si la billetera del hincha acompaña (actualmente cuesta AR$6800), será un éxito de ventas. Aun así, no nos olvidamos: la negra con la banda roja sigue siendo la gran cuenta pendiente de la marca de las tres tiras (¿vendrá con la tercera? 🤔).