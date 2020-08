Aunque la pelota no esté rodando (y todavía faltan unos días largos para que lo vuelva a hacer), algunas marcas han decidido poner primera y arrancar con los lanzamientos de cara a la nueva temporada. Así, la firma del doble diamante presenta la nueva tercera camiseta Umbro Atlético Tucumán 2020, y la analizamos detalle por detalle, al estilo de Marca de Gol.

Review | Tercera camiseta Umbro Atlético Tucumán 2020

Lo primero que tenemos para decir, es que nos encontramos con un diseño más que aprobado por los fanáticos de las casacas en general, ya que ha sido consagrado como campeón del #MundialDeCamisetas ’20, aunque luciéndose en ese caso con el escudo del Grêmio y con una distinta paleta de colores. Así como ese contexto es algo genial, también denota algo obvio: es un diseño de catálogo, no exclusivo para el Decano. ¿Es lo ideal? Nosotros creemos que no. ¿Entendemos que es un 3er kit y es un recurso muy usado por las marcas? Claro que sí, además que no es un modelo visto en muchos clubes; no está por demás usado. En ese sentido está algo perdonado.

Pasando a la descripción en sí de los trazos, lo más destacable viene del lado de la trama frontal, que se extiende hacia parte de las mangas. La misma resalta por su variedad de formas geométricas. Destacan cubos formados por triángulos y líneas; así como, jugando con la perspectiva, también encontramos rombos que hacen referencia al logo de la marca. La verdad que está buenísimo y le da mucha vida a un diseño que sale un poco de lo convencional. Se eligieron unos colores donde el turquesa es el principal, acompañado de un tono más oscuro, y blanco para los detalles más finos. No se aleja de la paleta tradicional del club, pero contrasta lo suficiente con el modelo titular.

En el cuello en forma de ‘v’ con terminación recta, en los puños, logos y patrocinadores es justamente donde figura el blanco mencionado, que, en cierta forma, reemplaza al dorado de su antecesora (ver en detalle). A nivel detalles personalizados, algo donde Umbro siempre destaca, incluye un emblema en la nuca con la frase “Soy Decano”. En cuanto a la confección, posee la misma tela de siempre, sin nada especial como materiales con respiración; escudo y logo bordados, así como patrocinadores estampados. ¿Opinión final de la tercera camiseta Umbro Atlético Tucumán 2020? Un catalogazo, con sus pros y contras, pero con una apariencia muy, pero muy, linda.