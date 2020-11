Es momento de darle comienzo a la segunda temporada. A mediados de la temporada pasada la marca del doble diamante pasó a vestir al conjunto de La Paternal, sumando un club con una buena dosis de historia sobre la cual se puede trabajar. A 35 años de la obtención de su máximo logro, la Copa Libertadores, se lanzaron las nuevas camisetas Umbro de Argentinos Juniors 2020/21, homenajeando dicha conquista; y, por supuesto, Marca de Gol les puso su ojo crítico encima.

Review | Camisetas Umbro de Argentinos Juniors 2020/21

Comenzando directamente por la casaca titular, instantáneamente se nota que es un modelo con más trabajo que su antecesora (mirá su reseña acá); lógicamente por tener mayor tiempo. Visualmente hay dos cambios de movida que marcan la diferencia. En primer lugar la inclusión del dorado para el detalle el cuello, con abertura en ‘v’; así como en los puños, tiras laterales y emblemas especiales. Un tinte lógico para recordar la gloria; pero usado en la cantidad correcta. El segundo, ya más propio de la marca, es la trama con acabado jacquard en el frente que juega con la forma del rombo del logo. Realza el frente, evitando que sea el mismo modelo liso rojo con la banda blanca de antes.



La espalda es roja lisa, pero ya no incluye más la tela con respiración que sí poseía el año pasado. Punto más que a favor para la inclusión de #friendlysponsors, manteniéndose eso, que siempre suma armonía al resultado final. Como broche de oro, literal, el pecho se decora con un emblema que recuerda el aniversario mencionado. El toque nostálgico que siempre ayuda a tocar el corazón del hincha, y su billetera también. Mantiene como jocktag la estampa de “El Semillero del Mundo”, condición que llena de orgullo a los hinchas del Bicho. A resumidas cuentas, tiene todo lo que quiere la gente; ¡y eso está buenísimo!

Para la variante alternativa, la forma de celebrarlo fue por un camino más directo, por así decirlo. Sobre la base blanca que suelen usar para esta equipación, se decidió plasmar la silueta del continente sudamericano en todo el frente en un tono gris bastante claro (que seguramente con el sudor del partido se oscurecerá). A nuestro criterio no nos termina de cerrar. No implica que nos parezca fea, ni mucho menos, pero creemos que no es la mejor solución. Se pudo haber resuelto de una forma menos literal, con una gráfica que dé a entender la idea, pero no tan textual.

El tono gris también es el encargado de teñir las mangas; estando complementado con un tono plateado brillante para el detalle del cuello, puños, tiras laterales y los mismos emblemas que posee la home. Ponerlos en dorado hubiera sido algo redundante y, tal vez, sería ponerla en un territorio similar (para el ojo ‘común’) en lo visto el año pasado con Atlético Tucumán. El escudo se aplica a todo color, y el resto de los logos y patrocinadores están teñidos de rojo, cerrando un kit desde lo cromático muy correcto.

En lo que respecta a confección, no salen de lo convencional. Telas suaves, livanas; escudo/logo bordado; patrocinadores estampados. Se extrañan las telas con respiración y los agujeros con corte láser, pero hay que mantener el valor de venta. Complementándose con el tercer uniforme lanzado hace unas semanas (ver análisis acá), las camisetas Umbro de Argentinos Juniors 2020/21 son un importante paso adelante con respecto a lo visto la temporada pasada. El tiempo extra de trabajo se notó y se llegó en todos los casos a buen puerto. ¿Nuetra preferida? La titular, es una pieza para que todos los hinchas la tengan en su colección, y uno que otro neutral también, por qué no.